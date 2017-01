"S-a respins ca neintemeiata, socotind – majoritatea care am dat aceasta solutie - ca textele din lege reusesc sa faca un echilibru intre dorinta de a ocroti dreptul de aparare al celui aparat si avocat, relatia speciala care exista intre ei, limitele contractului, dorinta de a-l apara si pe avocat, dar si interesul societatii”, a declarat presedintele CCR, Valer Dorneanu, la finalul sedintei Curtii Constitutionale, conform News.ro.

”Exceptia se referea la faptul ca exista posibilitatea unor acte de perchezitie cu privire la faptele care au facut obiectul contractului de asistenta juridica, precum si obligatia avocatului de a sesiza atunci cand e vorba de niste infractiuni foarte grave”, a adaugat Dorneanu. Guvernul Ciolos a atacat la CCR, pe 1 noiembrie 2016, modificarile aduse de catre Parlament legii privind statutul avocatilor. Executivul a contestat prevederile prin care a fost instituita interdictia de a ridica inscrisuri sau alte suporturi aflate in posesia avocatilor, chiar si in situatiile in care acestia sunt suspectati de comiterea unor infractiuni.

”Astfel, strangerea mijloacelor de proba si tragerea la raspundere penala a avocatilor ar fi mult ingreunata in conditiile in care, in majoritatea situatiilor, instanta nu ar putea cunoaste ca in posesia avocatului se afla un bun suspus confiscarii daca acesta nu a fost ridicat sau sechestrat in cursul urmaririi penale, asa incat devine lipsita de substanta aplicarea masurii de siguranta a confiscarii”, a aratat Guvernul in sesizarea transmisa Curtii Constitutionale vizavi de legea privind statutul avocatilor.

