Avocatul clubului Bamboo a declarat ca anchetatorii au facut joi cercetari in locuinta lui Joshua Castellano si in zona centrala a complexului, urmand sa fie facuta o expertiza IT, pentru a se vedea daca sunt imagini in memoria aparatelor video care mai pot fi folosite in ancheta. Avocatul a precizat ca proprietarii nu au informatii ca acoperisul cladirii ar fi fost stropit cu substante inflamabile, ci doar ca incendiul ar fi izbucnit dintr-o zona care in mod normal era inchisa si unde inaintea incendiului ar fi fost vazute persoane necunoscute.

"Au avut loc cercetari la fata locului in ceea ce priveste locuinta domnului Castellano si, de asemenea, in zona centrala. Dupa efectuarea acestor activitati, domnul Castellano si familia dumnealui au putut sa-si ridice bunurile proprii, necesare pentru viata de zi cu zi. S-a facut doar o cercetare si, in ceea ce ne priveste, in incinta imobilului s-au facut doar filmari si planse foto”, a spus avocatul Dumitru Badragan, conform News.ro.

Intrebat daca proprietarii clubului Bamboo au informatii ca pe acoperisul cladirii ar fi fost puse substante inflamabile, avocatul a spus: „Nu am regasit astfel de informatii in dialogul pe care il avem cu anchetatorii. In masura in care au parvenit astfel de date, banuiesc ca tot domnul procuror le poate confirma sau infirma. Din punctul meu de vedere, nu sunt confirmate in acest moment”. Avocatul a mai spus ca exista o probabilitate „extrem de ridicata” ca incendiul sa nu fi izbucnit pur si simplu, ci ar fi existat „o situatie privitoare la punerea acelui foc”.

"Nu ne referim la acoperisul care sa fi fost stropit cu substante, ci la prezenta unor persoane necunoscute in zona in care ulterior s-a dovedit, din punctul nostru de vedere, a fi locul din care s-a propagat incendiul”, a precizat avocatul. In legatura cu inregistrarile video din clubul Bamboo, avocatul a spus ca urmeaza sa se faca o expertiza IT, pentru a se vedea daca se poate folosi ce mai este in memoria aparatelor.

Avocatul a mai spus ca proprietarii clubului urmeaza sa ia legatura cu reprezentantii Primariei Sectorului 2, pentru a discuta despre utilajele care ar urma sa fie trimise la club pentru indepartarea elementelor metalice ale cladirii, astfel incat anchetatorii sa poata face cercetarea la fata locului.

Intrebat daca proprietarii clubului ar putea sa plateasca utilajele necesare pentru a indeparta acoperisul prabusit, in conditiile in care Primaria Sectorului 2 nu are fonduri sa le inchirieze de la o firma, avocatul a spus: „In masura in care vor fi necesare astfel de lucrari, vor fi suportate, banuiesc, de proprietari. Pana la urma, interesul nostru este sa se realizeze acea expertiza si, de asemenea, sa fie asigurat un acces in siguranta in incinta”.

Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a declarat joi, pentru News.ro, ca Primariei i s-a solicitat sprijinul pentru indepartarea elementelor metalice dupa prabusirea acoperisului clubului Bamboo in incendiul din noaptea de 20 spre 21 ianuarie. El a precizat ca Primaria Sectorului 2 poate acorda sprijin doar cu utilajele si cu angajatii proprii, neavand fonduri pentru a plati o firma care sa aiba utilaje specifice pentru astfel de interventii.

La Bamboo au fost joi atat anchetatorii pentru a face cercetarea la fata locului in zona anexelor din complex, printre care si la un imobil al lui Joshua Castellano, cladire care a fost sigilata in urma incendiului, cat si specialistii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva (INSEMEX), care au fost solicitati sa faca o expertiza.

Directorul INSEMEX, George Gaman, a declarat joi ca cercetarea la clubul Bamboo va fi facuta cand se va permite accesul in conditii de siguranta, iar aceasta va fi relevanta in expertiza, care ar putea dura cateva luni.

Structura de rezistenta a clubului Bamboo va fi dezafectata total pentru a permite anchetatorilor sa efectueze cercetarea la fata locului, a anuntat Inspectoratul de Stat in Constructii, decizia fiind luata in urma unei expertize tehnice care a stabilit ca exista un risc major ca structura sa se prabuseasca.

"Dupa evaluarea structurii de rezistenta, s-a constatat posibilitatea crescuta ca aceasta sa se prabuseasca. In aceste conditii, ISC isi insuseste recomandarea facuta de expertul tehnic, si anume dezafectarea totala a acesteia. Pe durata acestor lucrari, se va tine cont atat de instructiunile de lucru elaborate de expertul tehnic, cat si de necesitatea conservarii eventualelor probe de la fata locului", a anuntat joi Inspectoratul de Stat in Constructii.

Procurorii au deschis in 21 ianuarie dosar penal in cazul incendiului din clubul Bamboo, fiind inceputa urmarirea penala in rem pentru distrugere din culpa, avand ca urmare vatamarea mai multor persoane. In urma incendiului din Clubul Bamboo, 44 de persoane au ajuns la sase spitale din Capitala, pentru ingrijiri medicale, dintre care miercuri mai erau internate doua la Spitalul Floreasca.

Anchetatorii au declarat ca, din datele de pana acum, nu exista indicii ca incendiul sa fi fost declansat de o mana criminala. Catalin Dancu, avocatul reprezentantilor clubului Bamboo, a declarat ca incendiul care a mistuit clubul a fost pus, el argumentand cu faptul ca angajati ai clubului ar fi semnalat prezenta unor persoane necunoscute in zona fostei sali de fitness a localului, folosita ulterior ca depozit.

Joshua Castellano, fondatorul clubului Bamboo, a declarat, luni, dupa ce a fost audiat la Politia Capitalei, ca focul nu ar fi pornit nici de la instalatia electrica, refacuta in totalitate dupa tragedia din Colectiv, nici de la o tigara. El a precizat ca nu a putut face asigurare, intrucat nu avea inca autorizatie de la ISU, dar urma sa o obtina pana la 30 iunie.

Incendiul din Clubul Bamboo a fost anuntat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta sambata 21 ianuarie, la ora 03.32, iar primele echipaje de interventie au ajuns la fata locului la ora 03.47, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

Peste 260 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului violent, care a cuprins o suprafata de aproximativ 3.000 patrati, distrugand clubul Bamboo in totalitate, incendiul fiind declarat stins in 23 ianuarie, dupa 57 de ore de la sosirea echipajelor ISU. Pompierii au retras in 25 ianuarie de la clubul Bamboo ultimul echipaj de supraveghere.

Clubul Bamboo a fost fondat in urma cu 15 ani de Joshua Castellano. In iunie 2005, clubul Bamboo a mai ars din temelii, iar atunci Joshua Castellano spunea ca "singurul vinovat este natura". Catalin Botezatu, actionar in 2005, acuza faptul ca focul a fost pus intentionat.

Sursa foto: Pavel L Photo and Video/Shutterstock