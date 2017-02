Dragos Iordache este absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, membru al Baroului Bucuresti din anul 2008, data la care a inceput si colaborarea in cadrul societatii ”Simion & Nere”. In cei peste 9 ani de colaborare in cadrul societatii s-a specializat in leasing financiar si operational, drept societar, litigii si recuperari de creante, drept penal, se arata in comunicatul de presa emis de catre societatea de avocatura.

S.C.A. “Simion & Nere” a fost infiintata in anul 2003, de catre avocatii fondatori Adrian Simion si Diana Nere. Incepand cu anul 2017, prin modificarile structurii de management, S.C.A “Simion & Nere” devine S.C.A. “Simion, Nere & Iordache”.

Societatea ofera servicii in drept penal, drept financiar - bancar, drept concurential, drept societar, leasing financiar si operational, recuperarea creantelor, solutionarea litigiilor, fuziuni si achizitii, dreptul muncii si drepturile omului. Cu o experinta de peste 14 ani, societatea ocupa un loc important pe piata serviciilor juridice, printre clientii societatii numarandu-se jucatori importanti din piata societatilor de leasing, financiar bancara, FMCG, a constructiilor sau a serviciilor medicale.