Dan Voiculescu "a dat dovada de staruinta in munca” prin participarea la activitati lucrative si intelectuale, a avut un comportament exemplar in conformitate cu normele institutionale si o atitudine respectuoasa fata de personalul unitatii, a participat constant la activitatile educationale si a fost recompensat de mai multe ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizite, a motivat Judecatoria Sectorului 5 decizia liberarii conditionate a omului de afaceri.

Pana la data de 24 mai, Dan Voiculescu a executat 1.408 zile din cele 3.653 (10 ani) pe care le avea de executat in dosarul ICA, depasind limita minima de 1.217 zile care reprezinta o treime din durata pedepsei. Dintre cele 1.408 zile, 387 se considera executate in urma muncii prestate si in urma redactarii de lucrari stiintifice, potrivit News.ro.

De asemenea, judecatorii vorbesc despre „staruinta in munca”, atat prin participarea la curatenie, cat si prin scrierea a 11 lucrari stiintifice.

„(...) A dat dovada de staruinta in munca, astfel cum a rezultat din actele dosarului; ca, pe intreaga perioada a detentiei, a desfasurat activitati lucrative, atat munca fizica la punctul de lucru "Curatenie", cat si munca intelectuala consacrata de elaborarea a 11 lucrari stiintifice si ca nu a fost sanctionat disciplinar, fiind chiar recompensat de 10 ori”, arata judecatorii, argumentand astfel si decizia de reducere a termenul in care Dan Voiculescu putea face o noua cerere de liberare conditionata..

Mai mult, judecatorii spun ca Voiculescu nu a fost sanctionat disciplinar niciodata, avand un „comportament exemplar, adecvat normelor institutionale” si a participat constant la activitati educationale, primind mai multe recompense.

„(...) In perioada executata, acesta a avut un comportament adecvat normelor institutionale, a mentinut relatii neconflictuale cu ceilalti detinuti si a manifestat o atitudine decenta si respectuoasa fata de personalul unitatii; a participat, in mod activ si constant, la activitatile educationale derulate in cadrul penitenciarului (activitati de difuzare a culturii, activitati moral religioase si sportiv recreative); a fost recompensat de 12 ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizita si nu a fost sanctionat disciplinar. Mai mult decat atat, a aratat, conform aceleiasi caracterizari, ca a beneficiat de recompense, prin suplimentarea dreptului la pachet sau vizite, iar la 16.02.2017 a participat, in calitate de conferentiar, la conferinta cu tema "Stari, emotii, comportament uman"”, explica acestia.

In motivarea deciziei se mai precizeaza ca Voiculescu a castigat 1.882 de credite, participand la 48 de programe educationale in cadrul penitenciarului, credite suficiente pentru demonstrarea indreptarii comportamentului acestuia.

Citeste si: Omul de afaceri Dan Voiculescu afla daca indeplineste conditiile pentru a fi eliberat conditionat

Instanta a respins argumentele procurorului, referitoare la lipsa dovezilor de indreptare a comportamentului, prin neacoperirea despagubirilor la care a fost obligat sau prin contestarea „pe orice cai posibile” a laturii civile a hotararii de condamnare, considerand ca acesta nu este un criteriu legal de evaluare a comportamentului din detentie.

„In ceea ce priveste solicitarea procurorului, de respingere a cererii de liberare conditionata, intrucat petentul a finalizat fara credite un numar de 17 programe educationale la care a participat, se constata ca opt dintre acestea sunt activitati sportive (care prin natura lor nu se incheie prin acordarea de credite), petentul avand o participare consistenta la alt tip de activitati educationale, 48 de programe pe care le-a incheiat si la care a primit credite suficiente pentru a demonstra o indreptare a comportamentului”, explica judecatorii.

Tribunalul Bucuresti a respins definitiv, in 10 ianuarie, cererea omului de afaceri Dan Voiculescu de liberare conditionata si a decis ca acesta poate depune o noua solicitare dupa data de 24 mai. Instanta a stabilit atunci ca Dan Voiculescu nu poate fi eliberat conditionat, dar a scurtat cu patru luni termenul la care poate formula o noua cerere.

In prima instanta, Judecatoria Sectorului 5 a respins, in 13 decembrie 2016, solicitarea lui Dan Voiculescu si a decis ca el sa mai poata depune o noua cerere in septembrie 2017. Judecatorul a aratat atunci in motivarea deciziei ca Dan Voiculescu a profitat de carentele legislative pentru a obtine cat mai usor zile libere si a dat ca exemplu ca a castigat 60 de zile pentru doua studii la care a lucrat patru ore.

Voiculescu executa din 8 august 2014 pedeapsa de zece ani de inchisoare primita in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare. In dosarul "ICA” au mai fost condamnati fostul director al institutului, Gheorghe Mencinicopschi, la opt ani de inchisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, tot la opt ani de inchisoare si fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis la sapte ani de inchisoare. Gheorghe Mencinicopschi a fost eliberat conditionat in 26 septembrie 2016, dupa ce a executat doi ani din pedeapsa.

Dan Voiculescu trebuie sa execute cel putin o treime din pedeapsa de zece ani de inchisoare pentru a putea fi propus pentru liberare conditionata, dar are si zile castig, care se scad din pedeapsa, pentru activitatile la care a participat in penitenciar. Dupa ce a fost incarcerat, Dan Voiculescu a scris, in mai putin de un an si jumatate, unsprezece carti.