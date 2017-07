„Instanta de judecata a respins actiunea formulata de catre UNJR/Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania/, avand ca obiect anularea HG referitoare la arhiva SIPA ! Din 19 iunie, Ministerul Justitiei asteapta, de la CSM si asociatiile profesionale, propuneri pentru desemnarea unui magistrat in Comisia de inventariere a fondului arhivistic SIPA”, a scris Tudorel Toader pe pagina personala de Facebook, potrivit News.ro.

Pe 14 iulie, Curtea de Apel Bucuresti a decis cu referire la acest conflict dintre magistrati si ministerul Justitiei sa respinga cererea de chemare in judecata ca neintemeiata. "Admite cererea de interventie accesorie in interesul paratului Guvernul Romaniei. Cu recurs in 5 zile de la comunicare”, se arata in hotararea instantei.

Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor, Dana Garbovan, a anuntat pe 7 iunie ca UNJR va da in judecata Guvernul Grindeanu pentru hotararea de guvern privind arhiva SIPA.

"Hotararea de guvern privind arhiva SIPA initiata de ministrul Justitiei Tudorel Toader nu doar ca risca sa acopere sau sa impiedice cercetarea prezumtivelor ilegalitati semnalate in spatiul public cu privire la ceea ce s-a intamplat cu aceasta arhiva de peste 12 ani, dar naste din nou suspiciunea rezonabila ca serviciile de informatii si politicienii doresc sa intre legal in posesia continutului acestei arhive cu scopul de a santaja magistrati. Dezinformarea ca CSM ar fi avizat aceasta hotarare de guvern este numai una dintre multele inadverdente din afirmatiile ministrului Toader cu privire la aceasta hotarare de guvern, care a fost facuta in asa mare secret incat nici pana azi, la o saptamana dupa adoptare, nu-i stim continutul”, arata Dana Garbovan.

In replica, Tudorel Toader a aratat ca nu a primit nicio propunere pentru reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si al asociatiilor profesionale in aceasta comisie SIPA si ca CSM a trimis invitatia pentru desemnarea unui reprezentant catre organizatiile profesionale, catre instante si unitatile de parchet abia dupa 21 de zile.

"Din aceasta intarziere fiecare poate sa traga cate o concluzie. Daca maine CSM-ul vine si spune ca X-magistrat detinator de certificat ORNISS, in functie, activ, doreste sa faca parte din Comisie, prin ordin de ministru il fac membru al Comisiei”, a completat Toader.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a fost constituita componenta Comisiei de inventariere a arhivei SIPA si a fost ales presedintele acesteia, dar nu a facut publice numele lor, invocand ca acestea nu sunt de interes public si ca este o "masura de protectie". "In caz contrar, ii veti intreba in fiecare zi ce au vazut, ce au constatat", le-a spus Toader jurnalistilor.

