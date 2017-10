Judecatorii de la Tribunalul Ilfov a decis, marti, ca Dorin Cocos, condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare in dosarul Microsoft, sa fie eliberat conditionat. Decizia este definitiva.

Omul de afaceri Dorin Cocos, care este incarcerat la Penitenciarul Jilava, urmeaza sa fie pus in libertate in cursul zilei de marti, potrivit News.ro.

In 16 august, magistratii Judecatoriei Sectorului 4 au respins propunerea de eliberare conditionata a lui Dorin Cocos, condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare in dosarul "Microsoft”, in care este acuzat ca a primit noua milioane de euro de la Claudiu Florica si Dinu Pescariu, pentru ca, prin intermediul Elenei Udrea, atunci ministru al Dezvoltarii Regionale si vicepresedinte PDL, sa asigure firmelor sustinute de Florica incheierea si derularea contractului de licentiere Microsoft cu Ministerul Comunicatiilor. Decizia nu a fost definitiva, fiind atacata la Tribunalul Ilfov.

Magistratii Judecatoriei Sector 4 motivau ca omul de afaceri Dorin Cocos nu trebuie liberat conditionat deoarece condamnatul inca nu are formata o atitudine de respect fata de valorile sociale si ordinea de drept. Conform motivarii instantei, Dorin Cocos a participat la 14 programe educative, incluzand dezbateri, recenzii de carte, spectacole, concursuri tematice, cercuri de lectura. “Instanta retine ca la acest moment nu se impune liberarea conditionata a petentului chiar daca acesta a indeplinit fractia prevazuta de lege deoarece fata de acesta functiile pedepsei nu au fost realizate impunandu-se ca acesta sa-si intensifice eforturile in ceea ce priveste formarea unei atitudini de respect fata de valorile sociale si ordinea de drept. Instanta considera ca la acest moment petentul nu a executat o perioada de timp suficienta din pedeapsa”, se arata in motivarea instantei.

In 15 septembrie, Tribunalul Ilfov a decis eliberarea conditionata a omului de afaceri Dumitru Nicolae, condamnat tot la doi ani si patru luni de inchisoare in dosarul "Microsoft”.

In 3 octombrie 2016, omul de afaceri Dorin Cocos a fost gasit vinovat pentru trafic de influenta si spalare de bani, instanta dispunand in cazul lui confiscarea a 9.000.000 de euro si 2 ani si 4 luni inchisoare.

In acelasi dosar, omul de afaceri Nicolae Dumitru a fost condamnat la 2,4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, pedeapsa fiind majorata de la 1,6 ani cu suspendare, dispusa initial. De asemenea, instanta a dispus ca acesta sa plateasca statului 2.050.000 dolari si 1.000.000 de euro.

Fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan a fost condamnat la 6 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, instanta hotarand confiscarea a peste 3.000.000 euro, iar Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale in perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, a fost gasit vinovat de luare de mita si spalare de bani, instanta dispunand in cazul sau confiscarea a peste 2.000.000 euro si o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani.

Judecarea dosarului "Microsoft" a inceput in 24 martie 2015 si s-a incheiat in octombrie 2016, fiind vizat modul in care au fost atribuite licente Microsoft timp de zece ani.

Potrivit procurorilor, Dorin Cocos ar fi pretins si primit noua milioane de euro de la Claudiu Florica si Dinu Pescariu, pentru ca, prin intermediul Elenei Udrea, atunci ministru al Dezvoltarii Regionale si vicepresedinte PDL, sa asigure firmelor sustinute de Florica incheierea si derularea contractului de licentiere Microsoft cu Ministerul Comunicatiilor.

Procurorii au aratat, in rechizitoriu, ca Dorin Cocos a cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Stefan si Gabriel Sandu, pentru a interveni in achizitionarea dreptului de utilizare a licentelor Microsoft, din care 15,7 milioane de euro ar fi ajuns in contul unor firme controlate de cei trei, direct sau prin intermediari.

Sursa foto: Agerpres / Radu Tuta