Cristian Manta are 32 de ani, s-a nascut in Bucuresti, dar locuieste in Arad, iar in 2015 a devenit romanul care colectioneaza zambete... prin fotografie. Motivul? Vrea sa le reaminteasca oamenilor cat de frumos este sa zambeasca si sa nu mai mearga cu capul in pamant.

Cristian Manta s-a apucat de fotografii in 2008, chiar daca nu are studii de specialitate, iar la sfarsit de 2014 a inceput sa lucreze la proiectul "174 de motive de a zambi", fara ca numarul sa insemne ceva. Scopul?

"Fiind fotograf, imi place sa observ oamenii si imi place sa observ starile lor. Ceea cea am observat tot mai des a fost apasarea oamenilor de pe strada, tristetea din ochii lor si faptul ca uitam sa zambim mai des. Am observat ca deseori nu privim decat asfaltul gri si uitam sa primiti si cerul albastru sau culorile din jurul nostru. Atunci m-am intrebat: «oare noi, oamenii, am uitat ca dincolo de toate provocarile vietii, dincolo de monotonia vietii in care de multe ori ne invartim, noi toti avem motive de a zambi, avem motive de a celebra viata?». Scopul este de a le reaminti oamenilor ca in interiorul lor se gasesc motive pentru care merita sa zambeasca...", spune Cristian Manta.

El mentioneaza ca isi dedica mare parte din timpul proiectului 174 de motive de a zambi, desi momentan nu ii aduce niciun venit. In rest, fotografiaza ocazional diverse evenimente, dintre care 4 nunti pe an, iar zi de zi lucreaza la un post radio. In total, veniturile lui lunare sunt de cel mult 500 de euro.

Cum colectioneaza zambete

Pur si simplu lucreaza cu oameni care sunt dispusi sa zambeasca in fata camerei foto. Pana acum, Cristian Manta a fotografiat peste 1.500 de oameni din Romania, Spania, Luxembourg, Germania, Belgia.

"Sunt interesat de tipologii diferite de oameni, nu sunt interesat ca sa fie doar un numar mare de oameni fotografiati, ci mai mult imi doresc sa gasesc diversitate, pentru ca in diversitate se poate regasi fiecare dintre noi. Calatoresc pe strazile oraselor din Romania si Europa in cautarea povestilor si a motivelor pentru care oamenii zambesc, ii opresc si le explic despre ce este vorba si ii intreb daca imi permit sa le fac o fotografie cu ei zambind intr-un mod sincer", povesteste fotograful.

Fotografiile apar momentan pe pagina de Facebook 174 de motive si pe contul personal de Instagram al lui Cristian Manta, dar sa planuieste sa puna la punct si un site. In acelasi timp, Manta a avut o expozitie foto in Arad in toamna trecuta si se pregateste o alta in Bucuresti.

Zambesc romanii natural? De ce nu zambim noi, oamenii

"Oamenii in special, noi romanii, suntem grabiti, si spun asta pentru ca deseori incerci sa opresti oamenii si sa le spui despre acest proiect, insa ei nu au timp sa asculte de multe ori nici salutul tau, poate ca au impresia ca le ceri ceva. Insa, intorcandu-ma la intrebare, oamenii zambesc usor in fata camerelor si li se pare o idee minunata ca cineva sa ii provoace la zambet. Au un zambet natural si ceea ce ma bucura este faptul ca dupa primesc mesaje de la ei, prin care imi multumesc, ca prin simpla mea intrebare Ce te face pe tine sa zambesti sau ce s-a intamplat cu tine, de nu mai zambesti, ei ajung sa se gandesc la ei, la lumea lor interioara, de ce zambesc sau de ce nu o mai fac si atunci ma bucur ca reusesc prin acest proiect sa ii fac pe oameni sa se opreasca din goana nebuna a fiecarei zile si sa-si puna intrebari pe care deseori nu le-ar pune", spune Cristian Manta.

El tine sa sublinieze ca isi doreste sa faca bani din proiectul 174 de motive de a zambi pentru a putea sa-l duca mai departea si sa calatoreasca mai mult in descoperirea zambetelor in alte culturi. De asemenea, isi doreste si sa publice o prima editie a cartii “174 Motive de a Zambi”, o carte cu "fotografii, cu motivele oamenilor, o carte pline de inspiratie la a ne trai viata mai frumos".

"Imi doresc sa ajung in toata Europa si nu numai, imi doresc sa calatoresc sa dezvolt tot mai mult acest proiect foto al zambetului, pentru ca noi toti avem nevoie de a ne reaminti cineva ca se poate sa zambim chiar daca viata nu este intotdeauna roz, asa cum ne-am dori noi. Oamenii, fiecare dintre ei, au traumele lor, povestile lor fericite sau mai putin fericite, insa in noi exista puterea de a ne ridica intotdeauna de jos, chiar daca suntem cazuti si sa alegem sa nu fim victime in viata, ci oameni care calatoresc la clasa 1 in vagonul viata", incheie poetic Cristian Manta, omul care vaneaza zambete.