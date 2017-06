Strandurile din Bucuresti pot fi solutia la indemana pentru cei care nu au timp sau un buget generos pentru a merge pe litoral. Iata cat costa distractia la stranduri in aceasta vara.

Pentru cei care nu au bani pentru parcurile acvatice, centre wellness sau piscinele din nordul Capitalei, exista varianta de a avea o vacanta low-cost la stranduri.

Sursa foto: StrandTitan.ro

Stranduri in Bucuresti: strandul Cara din Titan

Strandul Cara este unul dintre cele mai mari stranduri din Bucuresti, aflat pe bd. Nicolae Grigorescu. Strandul are doua bazine pentru adulti cu adancime de 1,6 metri, doua bazine pentru copii cu o adancime de 40 centimetri, un bazin olimpic de 2 metri adancime, o piscina cu sezlonguri si baldachine, terenuri de tenis, volei, fotbal, dusuri, zona cu terasa si restaurant si loc de joaca pentru copii.

Cea mai ieftina intrare la Strandul Cara costa 20 lei/zi, de luni pana vineri, pana la ora 18:00. In weekend sau in oricare seara dupa ora 21:00, intrarea costa 30 lei/persoana. Odata ce intri in strand poti inchiria sezlong de la 10 lei (sezlong PVC) sau 20 lei (din lemn), pat la 40 lei sau baldachin la 60 lei.

Stranduri in Bucuresti: strandul Tineretului

Un alt loc unde poti face plaja la iarba verde este Strandul Tineretului. Acesta se afla la Piata Presei, vizavi de Parcul Herastrau, si este deschis de luni pana duminica, intre orele 08:00 si 19:00. Aici gasesti o piscina si un bazin olimpic, iar intrarea costa 20 lei/persoana in cursul saptamanii si 30 lei/persoana in weekend. In pretul intrarii este inclus si un sezlong.

La Strandul Tineretului se poate intra si cu abonamentul 7card si astfel intrarea costa 5 lei in cursul saptamanii si 20 lei in weekend. Pentru cei care planuiesc sa mearga des la strand, exista posibilitatea de a cumpara un abonament pe lunile iunie, iulie si august la 200 lei.

Stranduri in Bucuresti: Magic Summer Waves (Moghioros)

Magic Summer Waves este unul dintre cele mai noi si moderne stranduri din Bucuresti, aflat in cartierul Drumul Taberei. Magic Summer Waves are o capacitate de 2.000 de chaise lounge-uri care pot fi asezate la umbra copacilor sau la soare, pe o suprafata de 5.500 mp, patru bazine, dintre care doua pentru adulti cu patru tobogane pentru adulti si doua pentru copii, bazinul pentru cei mai mici - decorat cu pirati si crocodili, un bazin pentru inot, doua baruri, snack bar, restaurant bistro cu terasa, BBQ Grill, pizerie cuptor lemne, loc de joaca interior si exterior.

Strandul este deschis zilnic, iar intrarea costa 25 lei/persoana de luni pana vineri intre orele 08:00 si 16:00 si 15 lei/persoana dupa ora 16:00. In weekend pretul creste la 35 lei/persoana. In pret sunt incluse sezlong si umbrela, iar copiii pana in 7 ani intra gratuit.

Stranduri in Bucuresti: Crangasi Aqua Parc

Cu o suprafata de 7 hectare si o capacitate de 5.000 de persoane, strandul Crangasi Aqua Parc are plaja de nisip, sezlonguri, umbrelute, terenuri de fotbal/tenis/baschet, terapie prin sport in aer liber, tobogane pentru adulti, tobogane pentru copii, doua bazine pentru copii, trei bazine pentru adulti dintre care 2 bazine olimpice, piscina cu valuri, bar si zona de gratare.

Intrare in strand costa 30 lei/persoana in timpul saptamanii si 50 lei/persoana in weekend. Strandul ofera si 1.000 de locuri de parcare.

Sursa foto: Crangasiaquaparc.ro

Sursa foto: oneinchpunch/Shutterstock.com