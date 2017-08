O trupa care a "crescut" generatii, doi artisti care au conturat caractere si solistii care au lansat sintagma “baieti de cartier” prin versurile melodiilor de pe nenumaratele albume lansate sunt un exemplu astazi pentru multi tineri care isi doresc sa se realizeze din punct de vedere profesional. Multi stiu deja povestea, doar ca reteta nu este intotdeauna perfecta: doi tineri, pasionati de genul urban, incep sa faca muzica prin anii ’90, scot cateva hit-uri care ii lanseaza in top, se bucura de succes, apare o sincopa, apar doua, cativa ani dispar din peisaj si renasc ca prin minune in stilul care i-a consacrat.

Sunt un fan declarat al genului si nu neg faptul ca intalnirea cu Sisu (Tudor Sisu) si Puya (Dragos Gardescu) a fost poate una dintre cele mai interesante provocari de pana acum, asta nu doar pentru ca imi doream foarte mult sa ii cunosc, ci pentru ei sunt extrem de diferiti – doua caractere complet diferite, care se completeaza reciproc intr-un mod inedit.

I-am intalnit pe Sisu si Puya la sediul Global Records, acolo unde se afla si studioul de inregistrari, practic i-am vazut “la ei acasa”, in locul in care se simt bine, intr-o atmosfera relaxata. Primul a ajuns Puya, pe care am fost surprins sa il vad cu o casca de protectie la purtator.

“Ce este cu asta?”, il intreb, stiindu-l un fan al masinilor.

“Protectie pentru un oras care devine din ce in ce mai sufocat de trafic. Stiu, poate razi, dar am renuntat de ceva timp la masina si nu imi pare rau. M-am saturat sa conduc, este sufocant. Am un scuter, care ma ajuta sa ajung extrem de usor dintr-un loc in altul. Imi ofera mobilitatea de care am nevoie zi de zi. Cel putin cat este vremea buna”, spune Dragos Gardescu, care a precizat ca apeleaza de foarte multe ori si la metrou.

“Lumea isi inchipuie ca trebuie sa te schimbi cand ajungi in lumina reflectoarelor. Mi se pare falsitate. Ca persoana ramai aceeasi, nu se fac diferente. Pana la urma despre asta este si muzica hip-hop”, apreciaza artistul.

Tudor a intarziat un pic. Spre deosebire de Puya, care locuieste in continuare in Balta Alba, Sisu s-a mutat de cativa ani in vecinatatea Capitalei, intr-o zona linistita, langa lac, iar distanta fata de locul de intalnire a fost una considerabila, de peste 30 de kilometri.

“Eu am ramas dependent de masina, n-am ce face. M-am mutat, iar distanta fata de oras este o incercare, mai ales in conditii de trafic ridicat”, a punctat Sisu.

Cei doi profita de ocazia de a se revedea dupa cateva zile de pauza si impartasesc impresii din ultimele discutii pe care le-au avut. Constat din start doua firi complet diferite, doua caractere puternice in felul lor, fiecare cu argumente solide si pareri fundamentate.

via GIPHY

20 de ani. Primii 20. “Marele nostru secret? Sustinerea fanilor”

Ca om de presa, obisnuit ani la randul ca interlocutorul meu sa fie o persoana implicata intr-un business, fie dintr-o pozitie de management, fie antreprenoriala, discutia cu cei doi artisti a venit ca o lectie binevenita.

Intrucat am crescut cu acest gen muzical, iar muzica trupei “La Familia” rasuna in difuzoarele tuturor echipamentelor utilizate – inca de pe vremea “walkman-ului” -, provocarea a fost si mai mare, pentru ca aveam atat de multe lucruri sa ii intreb, dar timpul era foarte limitat. Cum sa poti sintetiza o cariera muzicala de 20 de ani si ce avea sa urmeze, intr-un timp alocat, redus, asta era, de fapt, cea mai mare provocare!

Profit de ocazie sa aflu cum vad cei doi schimbarea din industria muzicala a ultimelor doua decenii.

“Daca nu iti place ceea ce faci te plictisesti. Noua ne place si suntem la fel de implicati in proiect ca la inceput. Daca maine se dovedeste ca nu se mai fac bani din muzica nu mi-ar parea rau. Publicul din ‘98 se aseamana cu cel din 2017 – lumea a inceput sa dea bani pe spectacole, lumea nu mai vrea <<mocangeala>>. Este si un semnal venit din partea artistilor, care se chinuie sa faca produse bune pentru fanii lor. Marele nostru secret? Am fost constant sustinuti de fani, indiferent de intensitatea prezentei muzicale”, povesteste Dragos Gardescu (Puya).

La randul sau, Tudor Sisu spune ca nu s-a asteptat niciodata sa se realizeze din muzica. “La inceput nu ma gandeam ca o sa facem bani din asta. Ma gandeam ca o sa facem <<smecherii>> si nu bani din muzica”.

Cei doi cad de acord asupra unui lucru: “Fiecare nou val de artisti reprezinta generatia care sustine acest fenomen. Pe noi ne reprezinta generatia care ne-a sustinut, asta se vede si din plaja destul de larga care ne asculta – persoane cu varste cuprinse intre 14 – 45 de ani. (…) Tinerii de astazi rad de muzica anilor 2000, in timp ce adolescentii acelor vremuri indrageau piesele din acea perioada si considera aceea ca fiind muzica buna. Totul tine de generatii, de gusturi, de obiceiurile de consum”, au explicat cei doi.

Cat se poate castiga din muzica “de strada”: si peste 100.000 de euro pe an pentru un proiect de calitate

Muzica “de strada”, asa cum o descriu cei doi artisti, poate aduce venituri considerabile unei trupe, insa totul depinde de calitatea produsului lansat, de cat de bine a fost primit, cumparat si promovat.

“Daca muzica e buna faci bani, daca nu, te chinui. Contractele in primii ani sunt destul de slabe, dar poti sa castigi pana la 100.000 de euro pe an. Insa pentru asta trebuie sa te zbati. In cazul nostru, albumul <<Nicaieri nu-i ca acasa>> a fost cel mai bine primit proiect muzical lansat pana acum, dar ne punem mari sperante in noul album”.

via GIPHY

Cei doi artisti au produs si lansat intr-un timp record albumul “Codul Bunelor Maniere”, o revenire in actuala formula muzicala dupa 11 ani de pauza.

Dupa mai bine de 20 de ani pe plan muzical, Puya (38 de ani) si Sisu (39) iau in calcul inclusiv dezvoltarea unui business muzical.

Daca Puya inca nu este inca hotarat care ar fi directia, Sisu spune ca ar investi intr-o “carciuma”, un restaurant in care si-ar angaja toti prietenii.

“Mi-as ridica un restaurant, un bar sau ceva de genul, in care as lucra langa prietenii mei. E un plan”, a declarat Tudor Sisu.

Internetul, “fateta artificiala” care a schimbat inclusiv industria muzicala: cum a disparut expresia “baiat de cartier”

Internetul, accesul liber la informatie si continut, diversitatea si raspandirea unui numar ridicat de genuri muzicale este vazuta drept o “fateta artificiala” a publicului.

“Internetul a schimbat multe, iar in muzica a constituit un mare avantaj, doar ca aceasta platforma sau mediul virtual, in general, a devenit o fateta artificiala. Desi exista o legatura cu mediul virtual prin intermediul unui ecran, fie ca este vorba de un calculator, telefon sau orice alt dispozitiv, noi, in realitate, nu stim pe nimeni. Nu cunoastem oamenii cu care interactionam. Sa postezi pe retelele sociale o melodie noua, un videoclip nou, starneste reactii. Acest lucru este bun, practic ai o platforma care poate fi primita ca o sursa foarte buna de remarca la adresa noului produs lansat. Din pacate, exista si o alta extrema, in care ti se permite tie ca utilizator sa afirmi lucruri sau sa instigi anumite directii desi poate ca nu esti avizat sa o faci”, a punctat Tudor Sisu.

Internetul este si unul dintre motivele pentru care oamenii s-au schimbat in ultimii ani, mai spun cei doi.

“Principala problema a Internetului si a retelelor sociale este comunicarea, mai exact lipsa acesteia, intr-un mod direct. Este, de fapt, o comunicare fortata. Este foarte posibil ca insasi aceasta izolare sa conduca la fenomenul in care oamenii se uita mai mult in jos decat in ochii tai. Am vazut cazuri cand oamenii isi vorbesc la distanta. Sunt lucruri simple care aduc sentimente de prietenie, cum ar fi dialogul fata in fata”, a precizat Dragos Gardescu.

Sabotarea sistematica a educatiei, moartea lenta a unei noi generatii: “Este capusat de interese meschine”

Versurile trupei “La Familia” au avut de cele mai multe ori directii clare, adresate clasei politice, problemelor de natura sociala, neajunsurilor cu care tara se confrunta, poate si frustrari ale artistilor din anumite momente. Insasi abordarea atat de deschisa a celor doi a facut ca Sisu si Puya sa ramana in inimile fanilor atatia ani, ba mai mult sa rezoneze cu acestia chiar si dupa o perioada atat de lunga de pauza muzicala.

Problema fundamentala in tara noastra, spun cei doi, este degradarea educatiei si a invatamantului romanesc, pilonul principal de dezvoltare a unui stat.

“Sistemul public de invatamant este sabotat sistematic pentru a se face bani de pe urma sa. Este capusat de interese meschine, dar cu efecte catastrofale pe termen lung. Este si motivul pentru care foarte multe cadre didactice au plecat din invatamantul de stat, la privat. Nu este neaparat cea mai buna solutie, vedem aceste lucruri si in medicina. (…) Scolile din Romania ar trebui sa reintroduca ucenicia, scolile profesionale. Ar fi necesar ca populatia sa investe anumite indeletniciri de la o persoana cu experienta si apoi sa rafineze aceasta practica si sa o poarte cu mandrie ani la randul. (…) In sistemul nostru de educatie se invata multe despre nimic”, afirma cei doi artisti.

Un popor de parveniti?

Si pentru ca tot am intrat pe teritoriul lucrurilor care ii deranjeaza pe cei doi artisti, le-am propus un mic test fulger, in care sa imi spuna, fara sa aiba un raspuns pregatit in prealabil, care sunt acele lucruri care le plac in tara noastra, precum si care le displac. Si parca intrebarea fusese ridicata la fileu, Sisu si Puya nu au intarziat sa raspunda.

“Lumea este foarte conservatoare la suprafata, insa nu si la interior. Oamenii nu isi arata adevarata fata, iar acest lucru defineste caractere sterse, fade. In plus, suntem un popor care judeca oamenii imediat dupa aparente, iar etichetarea este sport national in Romania, iar lucrul care ma deranjeaza foarte tare este legat de faptul ca suntem tot timpul, dar tot timpul artagosi si pusi pe cearta sau critica. Luam totul mult prea personal”, crede Dragos Gardescu.

La randul sau, Sisu Tudor intareste ceea ce a punctat Puya si subliniaza faptul ca suntem un popor de carcotasi, incapatanati si, in mare parte, parveniti. Si o spune cu toata convingerea. “Suntem carcotasi, incapatanati, iar acest lucru a condus la o rasturnare a claselor sociale. Suntem lenesi, dar acest lucru se datoreaza faptului ca taranul a fost luat din locul lui si adus in oras si apoi transformat intr-un om nou.

Si totusi… trebuie sa va placa ceva...

Obisnuit fiind ca mesajele pe care cei doi le transmit sa fie de cele mai multe ori negative, am zis ca trebuie ca in spatele acestor porniri sa se afle si cateva lucruri pe care cei doi le apreciaza in tara noastra.

“Imi place sa suntem nationalisti si am speranta ca acest sentiment nu va muri niciodata, ca suntem credinciosi si, de ce sa nu recunoastem – ne mandrim cu femeile noastre frumoase”, spune Puya, in timp ce Sisu apreciaza faptul ca suntem perseverenti. “Avem o abordare relaxata si imi place sa cred ca suntem liberi, iar perseverenta este cheia reusitelor noastre ca popor”, a adaugat acesta.

via GIPHY

Planurile “La Familia”: Lansam un nou album in 2018. “Codul Bunelor Maniere” ne-a deschis noi orizonturi. Acesta este doar inceputul

Cei doi artisti au planuri mari dupa revenirea in prim plan muzical. Dupa succesul de care s-au bucurat la lansarea proiectului “Codul Bunelor Maniere”, un album care deja este fredonat de fanii genului, Puya si Sisu spun ca vor sa lanseze o noua productie muzicala in cursul anului viitor.

“Avem planuri, evident. Am revenit in domeniu, vom continua sa facem muzica, iar in 2018 ne dorim sa lansam un nou album la nivel local. (…) Codul Bunelor Maniere a fost un proiect aniversar, care ne-a depasit cu mult asteptarile. Nu ne-am ganidt ca piesele se vor difuza toata ziua la posturile de radio, insa au fost foarte bine primite. E un semn bun”, au mai precizat cei doi artisti.

Foto: Udrescu Ovidiu - Udr Photography