Sa calatoresti astazi este mai ieftin ca nicioadata, chiar si in unele tari exotice. Un studiu arata unde poti sa stai cel mai mult in vacanta, chiar si mai bine de o luna, cu 550 de euro, iar pe primul loc se afla o destinatie deosebita din Asia. Iata, asadar, care sunt tarile unde poti sa calatoresti cel mai ieftin.

Studiul realizat de Travelex, pe baza preturilor pentru mancare, cazare, transport local, arata cate zile poti sa petreci in vacanta in diverse tari din lume. Asa ca daca in tari ca Norvegia, Suedia, Danemarca poti sa stai mai putin de o saptamana cu 550 euro, iar in Belgia, Marea Britanie, Franta, Finlanda, Australia si Italia cel mult 8-9 zile cu aceeasi suma de bani, in unele destinatii exotice poti sa stai 4-6 saptamani cu un salariu mediu pe o luna in Romania.

Sursa foto: Olena Granko/Shutterstock.com