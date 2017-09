Weekendul acesta Capitala este gazda mai multor evenimente, concerte, festivaluri de filme, proiectii si animatii, fotografie sau muzica. Pentru cei care nu si-au facut inca planurile de weekend, am facut o selectie cu cateva recomandari de evenimente.

Concertul lui Goran Bregovic de la Arenele Romane, Bucuresti Docuart Fest, Anim’est, Bucharest Photofest sau Targul Bucurestilor sunt principalele recomandari de weekend pe care ti le propunem.

Recomandari de weekend in Bucuresti

Concert Goran Bregovic

In aceasta seara Goran Bregovic si Wedding and Funeral Orchestra concerteaza la Arenele Romane. La cererea publicului, Goran Bregovic, unul dintre cei mai cunoscuti compozitori moderni din Balcani, revine in Romania pentru un show cu influente balcanice.

Timpuri Noi si Bosquito vor canta pe scena inainte de showul lui Goran Bregovic. Biletele pentru concert se mai gasesc doar la intrare.

Bucuresti Docuart Fest 2017

Bucuresti Docuart Fest, festivalul de film documentar romanesc, a inceput marti si se desfasoara pana pe 1 octombrie. Aflat la a VI-a editie, Docuart Fest propune iubitorilor de cinematografie proiectii de documentare si filme, precum si sectiuni competitionale, dar si de Q&A sau dezbateri cu realizatorii.

Bucuresti Docuart Fest este festivalul dedicat exclusiv filmului documentar romanesc, care a pornit in 2012 cu o prima editie. Evenimentul isi propune sa promoveze idei, oameni si produse culturale autohtone din lumea cinematografica.

Editia a VI-a a Bucuresti Docuart Fest are trei sectiuni competitionale: principala, studenteasca si documentar TV, la care participa 31 de filme, selectate dintre 100 de productii inscrise.

Pe langa competitii, festivalul vine cu o selectie de peste 70 de filme si documentare ce vor fi proiectate in cele cinci zile. Filmele vor putea fi vazute la Cinema Muzeul Taranului, Sala ARCUB Lipscani si Stirbei Center. In plus, intrarea este libera.

Mai multe despre program si filmele ce vor fi proiectate, gasiti aici.

Anim'est 2017

Aflat la a 12-a editie, Festivalul International de Film de Animatie Anim'est este cel mai mare festival de film din Bucuresti si unul dintre cele mai importante astfel de evenimente din Europa.

Editia de anul acesta se desfasoara intre 29 septembrie – 8 octombrie, la Cinemateca Eforie, Cinema Elvira Popesco, Centrul CINETic si Expirat.

Festivalul se deschide cu doua evenimente aparte: vineri avem Trippy Animation Night, iar sambata, 30 septembrie – Creepy Animation Night. Mai multe informatii despre program si reprezentatii, gasiti aici.

Festivalul de film si animatie are sase sectiuni competitionale (lung metraj international, scurt metraj international, film romanesc, film studentesc, videoclip, Minimest) si sectiuni Animash, rezervate celor mai populare filme de animatie ale momentului, premiate la festivaluri de film importante din lume.

Biletele se pot cumpara de pe site-ul eventbook.ro sau la intrare la Cinemateca Eforie si Cinema Elvira Popescu pe toata durata festivalului.

Bucharest Photofest 2017

In perioada 25 septembrie – 9 octombrie are loc Bucharest Photofest 2017, unul dintre cele mai importante festivaluri de fotografie, care va insuma 35 de expozitii, proiectii de filme, dezbateri si workshop-uri.

Tema editiei din acest an este fotografia documentara, iar Suedia este tara invitata special.

Bucharest Photofest 2017 se desfasoara la Expirat - Halele Carol, Cinema Elvira Popescu, Centrul Ceh, Cinema Muzeul Taranului, Cinemateca Eforie, Centrul de Cultura Arhitecturala al Uniunii Arhitectilor din Romania, Galeria Odeon, POINT, Qcreator by IQOS, Bistro Carusel, Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, Control Club.

Mai multe detalii despre program gasesti aici.

Targul Bucurestilor 2017

Parcul Herastrau gazduieste in acest weekend Targul Bucurestilor, eveniment cu produse si mancaruri traditionale romanesti si spectacole de muzica si dans folcloric.

80 de casute au fost amenajate pentru a gazdui mancarurile traditionale, vase din sticla si ceramica, sculpturi, icoane, dar si textile si alte produse cu specific romanesc.

Seara in parcul Herastrau vor fi concerte de muzica populara, muzica usoara, spectacole de dans, ansambluri folclorice, orchestre si artisti, precum: Maria Ciobanu, Ionut Dolanescu, Gheorghe Turda, Mioara Velicu, Orchestra Nationala “Valahia”, Orchestra “Balada Baraganului”, Gheorghe Zamfir si “Cazanoi” Orchestra si multi altii.

Sursa foto: Monkey Business Images/Shutterstock