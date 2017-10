In companii, discutiile despre petrecerile si cadourile de Craciun incep inca de pe acum, sau au inceput chiar din vara. Nu pentru ca nu s-ar gasi alte lucruri de facut, ci pentru ca nu este tocmai simplu sa faci cele mai bune alegeri, sa te incadrezi in buget si sa respecti si deadline-ul. Cateva cadouri sunt mai bune decat altele, atunci cand vine vorba despre ceea ce poate fi oferit in mediul profesional. Iata despre ce poate fi vorba:

Alegerea cadourilor in functie de pasiunile beneficiarului poate fi o idee buna si in business, in special daca ne adresam unor parteneri cu care colaboram de multa vreme si carora le cunoastem zonele de interes. O colectie de condimente rare si un vin bun pot reprezenta alegerea potrivita pentru o persoana pasionata de experimente in bucatarie; o harta de colectie sau o busola vintage ar impresiona orice calator adevarat; un iubitor de animale ar putea primi o cutie cu cadouri special conceputa pentru prietenii canini.

Una dintre alegerile aflate la indemana, mai ales ca poti gasi totul online, o reprezinta gadgeturile. Daca te intrebi cat de permis este sa faci un astfel de cadou unui coleg, sef sau partener de afaceri, raspunsul este: ai toata libertatea, cu conditia sa alegi in functie de preferintele si activitatile acestora. Ce fel de gadgeturi s-ar putea regasi pe o astfel de lista? Smartwatch-urile, castile bluetooth, aparatele foto, consolele sau poate chiar o drona cu transmisie pe telefon.

Sticlele cu bauturi fine par o idee mult prea utilizata, dar nu si daca anul acesta te indrepti spre ceva nou. Poate fi, in continuare, vorba despre o licoare clasica, din categoria premium, insa poti inlocui de aceasta data vinul si sampania cu whisky, rom sau coniac, acesta din urma fiind o bautura produsa dupa reguli stricte, care ii asigura autenticitatea.

O alegere cu adevarat inedita ar putea fi reprezentata de bauturile traditionale ale diferitelor tari, cum ar fi pastis, grappa, vin de Porto sau bourbon. De asemenea, daca bugetul este generos, poti lua in calcul sticlele de colectie - de exemplu, vinurile provenite din regiuni ca Bordeaux, Valea Loarei, Sicilia sau California.

La capitolul accesorii pentru birou, nu dai gres cu instrumentele de scris care sunt in acelasi timp adevarate bijuterii. Este vorba, bineinteles, despre stilourile de colectie, asa cum sunt unele modele japoneze, insa, daca beneficiarul cadourilor se dovedeste a fi un colectionar de piese vechi, te poti orienta si spre alte alegeri care ii pot decora biroul: masina de scris, ceas de perete, monede, fotografii de arta sau chiar o pictura.

Sursa foto: Shutterstock.com