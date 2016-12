Din cifra totala de afaceri a grupului de marketing si comunicare, 50% reprezinta serviciile de marketing si branding, in timp ce partea de PR reprezinta 30% din valoarea business-ului, iar 20% reprezinta serviciile de CSR.

Marin Marketing Companies va incheia anul 2016 cu o cifra de afaceri de 150.000, in crestere fata de 120.000 cat a avut anul anterior, in timp ce afacerile Mass Media Consulting cresc de la 20.000 la 50.000 de euro in 2016. Grupul de marketing MMC, care ca obiect principal de activitate marketing-ul si activeaza si pe segmentele de branding, PR, CSR si advertising, a avut anul trecut o cifra de afaceri de 140.000 de euro.

“In 2015, am avut, de asemenea, o crestere dubla fata de anul anterior, iar profitul ne-a crescut cu peste 65%. Odata cu cresterea cifrei de afaceri si a profitului, am marit si procentul de investitie in propria strategie de marketing de la 15% la 25% din profit”, spune Liana Marin, fondatoarea MMC.

Compania detine un portofoliu de 253 de clienti, cu 12 clienti mai mult fata de 2015 si 34 mai multi fata de 2014, printre acestia numarandu-se Wagner sau Kuechentreff. Printre cei mai cunoscuti clienti ai MMC se regasesc Eximtur, Sephora, Volvo, Policolor, Amulette sau Business Day. Din totalul acestora, procentul brandurilor internationale este de 10% - dublu fata de 2015 –35% reprezinta companiile nationale, iar 55% sunt companiile regionale din tara.

De asemenea, portofoliul de clienti al MMC acopera multe domenii de activitate, precum automotive, productie mobilier, sport, medicina, IT, prelate feroviare si auto, transport logistic, cultura, turism, case de avocatura, producatori de imbracaminte, dealeri auto, ONG-uri, invatamant superior (EMBA si facultati), industrie sau retail.

In ceea ce priveste bugetele acestora, in 2016 au crescut cu 20% fata de 2015 pe segmentul de marketing si branding, cu 15% pe segmentul de PR si cu 25% pe segmentul CSR- organizare de evenimente.

“Primul trimestru al anului 2016 a avut o crestere cu 20% mai mare fata de primul trimestru din 2015. Trimestrul doi a avut aproximativ aceeasi crestere ca in 2015, iar ultimul trimestru a crescut 35 % fata de 2015. Estimam ca aceste cifre vor creste, avand in vedere estimarile oficiale ale pietei de marketing pentru 2017”, a declarat Liana Marin.

Pe langa clientii stabili, MMC mai colaboreaza si pe proiecte punctuale cu diverse companii, desi procentul acestora este destul de restrans, de 5% din totalul portofoliului. Majoritatea acestor proiecte punctuale reprezinta organizare de evenimente cu scopuri PR sau CSR si servicii punctuale de media buying.

Ce urmeaza pentru MMC in 2017

Pentru anul urmator, grupul de comunicare isi targeteaza o crestere de 50% fata de 2016 si tinteste afaceri de 300.000 de euro. De asemenea, grupul mizeaza pe serviciile de CSR si isi doreste sa creasca ponderea serviciilor de CSR la un procent 25% din cifra de afaceri, fata de 20%, cat a reprezentat in acest an.

“Avand in vedere dezvoltarea rapida a CSR-ului la nivel international, estimam o crestere si la noi in tara. Din ce in ce mai multe companii nationale si internationale aloca bugete consistente pentru planul de CSR si activitatile de acest tip, fie ecologice, sociale, filantropice. In 2017 avem deja trei proiecte pe care dorim sa le integram in GRI G4.

Tor in anul urmator, grupul de comunicare se va muta intr-un alt sediu dintr-o zona centrala a orasului Timisoara, fiind in prezent la un pas de a finaliza demersurile pentru achizitia acestuia. Planurile de extindere includ Bucuresti si Cluj, iar biroul din orasul din urma va deveni operational la finalul anului 2017 si se va axa pe servicii de marketing si CSR.

In ceea ce priveste planurile de extindere, MMC nu exclude posibilitatea de a iesi in afara granitelor. “Bineinteles, ramanem si la ideea de a avea un birou si in Londra, unde deja colaboram cu agentie de organizare evenimente business. Un alt oras pentru care avem un interes deosebit, este Viena. Acestea sunt planuri pe termen lung si depind foarte mult de situatia pietei internationale, care se poate schimba. Pe plan international, daca luam in considerare alegerile din SUA si Brexit-ul, situatia economica nu este stabila pentru investitorii romani. Totusi, Austria ramane o posibila zona de dezvoltare pentru agentia noastra, avand in vedere rezultatul pozitiv al alegerilor din 5.12”, mai spune fondatoarea grupului.

MMC, fara angajati, dar cu parteneri

Mass Media Consulting este primul business fondat de Liana Maria, compania care furnizeaza servicii de relatii publice fiind lansata in urma cu zece ani. Ulterior, ea a creat alaturi de sora ei Monica compania Marin Marketing Consulting. In prezent, cele doua surori sunt singurele angajate din cadrul MMC.

“Nu planuim angajari deoarece inca de la inceput am creat o “retea” de parteneri si consideram ca a fi partener MMC iti ofera mai mult decat o angajare intr-o agentie. Noi oferim partenerilor MMC, credibilitate, siguranta, acces la un portofoliu vast de clienti, personal branding, venituri mai mari, participarea la evenimentele partenere in care agentia investeste sume considerabile, posibilitatea de a fi parte a unui proiect, nu doar la nivel de implicare sau financiar ci si in calitate de co-autor plus o serie de alte beneficii in functie de intelegerile intre parti”, considera Liana Marin.

Echipa MMC numara in prezent 14 parteneri: doi directori de creatie, un director de story teller, doi specialisti PR, doi specialisti in marketing, un brand manager, un designer, un specialist docial media, 2 specialisti in IT, un specialist in CSR si un fotograf profesionist.