Catalin Chis, antreprenorul clujean care detine grupul de companii Active Power Solutions si a listat pe Bursa compania Life is Hard, anunta preluarea pachetulului majoritar de actiuni la Graffiti PR, o agentie de consultanta in comunicare si relatii publice din top 3 in Romania. Conform comunicatului, Chis detine 86% din actiunile companiei, pe care le-a achizitionat de la Graffiti Marketing and Multimedia Holding SA.

Conform cifrei de afaceri pe 2015, afiliata exclusiva a retelei globale Ketchum in Romania, Graffiti PR ocupa locul trei in topul agentiilor din industria de PR. Compania a incheiat anul 2015 cu o cifra de afaceri de 2,64 milioane de euro si are in prezent o echipa de 33 de specialisti in comunicare.

Catalin Chis, noul actionar majoritar al Graffiti PR, considera ca agentia completeaza actualul portofoliu de business al APS, orientat in special catre telecomunicatii si tehnologie.

"In cei 15 ani de antreprenoriat, fie ca am pornit constructii de la prima caramida, am sustinut start-up-uri care faceau primii pasi sau am investit in proiecte care aveau o baza solida de functionare, am considerat fiecare echipa care mi-a stat alaturi drept partener pentru crestere. Graffiti PR, cea mai recenta investitie din portofoliul meu, este o companie pe care am cunoscut-o in calitate de client si, alaturi de Grupul APS, vom dezvolta sinergiile necesare, astfel incat cresterea business-urilor sa fie relevanta si cu valoare semnificativa pentru toti", a declarat antreprenorul clujean.

Incepand cu 2012, anul afilierii la reteaua globala Ketchum, Graffiti PR a intrat intr-un proces de dezvoltare continua a produsului agentiei, ajungand in prezent la verticalizarea unor competente cu un puternic diferentiator in piata, printre care Brand Strategy, Sustenabilitate si CSR, Branded Entertainment si Advocacy.

"Principala expertiza a companiilor in care sunt implicat vizeaza zona de tehnologie si comunicatii, fiind investitii cu viitor pe termen lung. In contextul in care generatiile se schimba semnificativ, informatiile se transmit in noi coduri si limbaje, iar mediile sunt liberalizate si extrem de dinamice, comunicarea este, poate mai mult decat oricand, o arta, iar investitia intr-o companie precum Graffiti PR aduce competente care completeaza firesc zona de tehnologie", a explicat Catalin Chis.

In contextul achizitiei, Nora Marcovici, CEO al Grupului BBDO Romania, se asteapta la consolidarea pozitiei ocupate in prezent de Graffiti PR, precizand ca "Graffiti PR a fost copilul teribil al grupului BBDO, facandu-si din inovatie un mod de a fi".

"Ma bucur sa vad, cinci ani mai tarziu, o companie solida de consultanta de business (nu doar de PR), o echipa extrem de capabila, muncitoare si atasata de ce reprezinta Graffiti PR. Nu e o surpriza ca business-ul a fost interesant pentru investitori. Sunt convinsa ca apropierea de un grup de tehnologie va intari pozitia Graffiti PR in piata", concluzioneaza Nora Marcovici.