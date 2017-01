Continutul video si storytelling-ul au fost principalele tendinte in comunicare care au confirmat anul trecut, urmand ca acestea sa fie implementate din ce in ce mai mult de catre brandurile din Romania anul acesta, potrivit Media Recap 2016 & Digital Predictions 2017. Raportul, ajuns la cea de-a VI-a editie, este realizat anual de The BridgeTM – hubul de social media si digital al agentiei Golin – si de bloggerul Alex Ciuca (Hoinaru) pentru a analiza cele mai importante tendinte si evenimente din acest domeniu.

„Media Recap este pentru Golin un pariu care a devenit deja o traditie – o analiza care a crescut de la un an la altul in importanta, relevanta si vizibilitate. Editia din acest an introduce o structura duala sinteza-predictie prin adaugarea unui nou capitol cu previziuni pentru 2017, reprezentand in acelasi timp o reflectare a dezvoltarii Bridge-ului Golin, care in cinci ani a devenit cea mai puternica divizie de digital din cadrul unei agentii de PR din Romania”, afirma Monica Botez, Managing Partner, Golin.

Unul dintre cele mai importante trenduri din 2017 este preferinta tot mai mare pentru continutul video si vizionarea acestuia fara sunet – mecanisme de raspuns dezvoltate de consumatori pentru a se adapta la fluxul tot mai ridicat de informatii din mediul online. In acest context, consumatorii asteapta plus-valoare din partea brandurilor in schimbul timpului pretrecut de ei in online, ceea ce determina o reconfigurare a strategiilor de marketing si comunicare de la promovarea produselor la cea a valorilor si culturii de brand, adica o trecere de la branded content la content marketing.

Un alt trend relevant in 2017 este strans legat de scaderea reach-ului organic pentru branduri, care duce la necesitatea unor investitii mai mari in calitatea continutului pentru a-l expune unui numar mai mare de utilizatori si pentru a-i stimula pe acestia sa interactioneze cu el.

In 2016, aproape toate brandurile B2C au avut ca public tinta generatia Millennials, catre care au abordat o comunicare individualizata. Astfel, anul trecut, brandurile au comunicat tot mai mult in limbajul de pe Instagram, in video-urile scurte de maximum 60 secunde (Instagram) sau 10 secunde (Snapchat), in GIF-uri, meme-uri sau campanii bazate in totalitate pe emoticoane din dorinta de a se apropia cat mai mult de consumatori si de a face parte din comunitatile lor.

Anul 2017 va continua sa stea sub semnul unor canale digitale cheie, fiecare dintre acestea exploatandu-siatuurile si lansand noi functii care sa le aduca pozitii dominante in strategiile de comunicare: Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, influentatorii online si publisherii online. Astfel, anul acesta va fi tot mai importanta pentru branduri selectia atenta a acelor canale pe care sa-si concentreze eforturile de comunicare pentru a crea continut de calitate si relevant pentru targetul lor.

O recapitulare a principalelor evenimente din digital in 2016 si o analiza a trendurilor de social media pentru fiecare canal in parte pot fi gasite in cel mai recent raport Media Recap 2016 & Digital Predictions 2017, disponibil aici.

