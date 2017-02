Cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Oscar, organizata la Dolby Theatre din Los Angeles s-a incheiat. Lungmetrajul Moonlight a castigat premiul Oscar la categoria ”cel mai bun film”. Emma Stone (La La Land) si Casey Affleck (Manchester by the Sea) au fost recompensati cu Oscarurile pentru cei mai buni actori in roluri principale, in timp ce Damien Chazelle a luat premiul pentru cel mai bun regizor.

Lungmetrajul ”Moonlight”, regizat de Barry Jenkins, a castigat premiul Oscar la categoria ”cel mai bun film”, la cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, dupa ce, initial, musicalul ”La La Land” fusese anuntat castigator al trofeului, scrie news.ro.

In 2017, lungmetrajele nominalizate la aceasta categorie au fost ”Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures”, “La La Land”, “Manchester by the Sea”, “Lion” si “Moonlight”.

Filmul ”In lumina lunii / Moonlight” urmareste viata unui tanar american de culoare, din copilarie si pana la maturitate, in timp ce se straduieste sa-si gaseasca sensul in lume. Aceasta poveste atemporala despre legaturi umane si descoperirea de sine contureaza un portret dinamic al vietii contemporane afro-americane si o intensa meditatie personala si poetica asupra identitatii, familiei, prieteniei si dragostei.

Emma Stone a fost recompensata cu premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din pelicula ”La La Land”, la cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane.

La categoria ”cea mai buna actrita in rol principal” au fost nominalizate Isabelle Huppeert (”Elle”), Ruth Negga (”Loving”), Natalie Portman (”Jackie”), Emma Stone (”La La Land”) si Meryl Streep (”Florence Foster Jenkins”).

Acesta este primul premiu Oscar castigat de Emma Stone. Artista americana a fost nominalizata in 2015 la categoria ”cea mai buna actrita in rol secundar” pentru interpretarea sa din filmul ”Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)”.

Casey Affleck a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol principal, gratie evolutiei sale din lungmetrajul ”Manchester by the Sea”, la cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane.

La aceasta categorie – ”cel mai bun actor in rol principal” – au fost nominalizati Casey Affleck (”Manchester by the Sea”), Andrew Garfield (”Hacksaw Ridge”), Ryan Gosling (”La La Land”), Viggo Mortensen (”Captain Fantastic”) si Denzel Washington (”Fences”).

Acesta este primul Oscar castigat din Cassey Affleck. Actorul american a mai fost nominalizat la Oscarul pentru rol secundar in anul 2008 pentru interpretarea din filmul ”The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”.

Cineastul Damien Chazelle a fost desemnat castigator la categoria ”cel mai bun regizor”, cu filmul ”La La Land”, la cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, potrivit site-ului oficial al acestor trofee prestigioase.

La categoria ”cel mai bun regizor” au fost nominalizati cineastii Denis Villeneuve ”(Arrival”), Mel Gibson (”Hacksaw Ridge”), Damien Chazelle (”La La Land”), Kenneth Lonergan (”Manchester by the Sea”) si Barry Jenkins (”Moonlight”).

Damien Chazelle, in varsta de 32 de ani, a devenit astfel cel mai tanar de la Hollywood care a primit premiul Oscar pentru regie. Artistul a fost nominalizat la Oscar in 2015, la categoria ”cel mai bun scenariu adaptat”, cu filmul ”Whiplash”. In 2017, Damien Chazelle a fost nominalizat la doua categorii - ”cel mai bun regizor” si ”cel mai bun scenariu original”.

Lungmetrajul ”Moonlight”, regizat si scris de Barry Jenkins, a castigat premiul Oscar la categoria ”cel mai bun scenariu adaptat”, la cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, potrivit site-ului oficial al acestor trofee prestigioase.

La categoria ”cel mai bun scenariu adaptat” au fost nominalizate in acest an productiile cinematografice ”Arrival” (Eric Heisserer), ”Fences” (August Wilson), ”Hidden Figures” (Allison Schroeder, Theodore Melfi), ”Lion” (Luke Davies), ”Moonlight” (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney).

Lungmetrajul ”Manchester by the Sea”, regizat si scris de Kenneth Lonergan, a castigat premiul Oscar la categoria ”cel mai bun scenariu original”, la cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, potrivit site-ului oficial al acestor trofee prestigioase.

La categoria ”cel mai bun scenariu original” au fost nominalizate in acest an productiile cinematografice ”Hell or High Water” (Taylor Sheridan), ”La La Land” (Damien Chazelle), ”The Lobster” (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou), ”Manchester by the Sea” (Kenneth Lonergan), ”20th Century Women” (Mike Mills).

Lungmetrajul ”The Salesman”, regizat de Asghar Farhadi, a castigat premiul Oscar la categoria ”cel mai bun film strain”, la cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, potrivit site-ului oficial al acestor trofee prestigioase.

La categoria ”cel mai bun film strain” au fost nominalizate in acest an productiile cinematografice ”Land of Mine” (Danemarca), ”A Man Called Owe” (Suedia), ”The Salesman” (Iran), ”Tanna” (Australia) si ”Toni Erdmann” (Germania) - o coproductie cu participare romaneasca.

Regizorul peliculei, Asghar Farhadi, nu a fost prezent la ceremonie, boicotand gala in semn de protest fata de decretul semnat de Donald Trump care interzice patrunderea pe teritoriul american a cetatenilor din sapte tari cu populatie majoritar musulmana.

Un alt film regizat de cineastul iranian, intitulat ”A Separation”, a castigat premiul Oscar la aceeasi categorie in anul 2012.

Viola Davis a castigat premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol secundar, gratie interpretarii sale din filmul ”Fences”, la cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane.

La categoria ”cea mai buna actrita in rol secundar” au concurat Viola Davis (”Fences”), Naomie Harris (”Moonlight”), Nicole Kidman (”Lion”), Octavia Spencer (”Hidden Figures”) si Michelle Williams (”Manchester by the Sea”).

Aceasta a fost cea de-a treia nominalizare la Oscar pentru Viola Davis. Artista americana a mai fost nominalizata la categoria ”cea mai buna actrita in rol secundar”, in 2009, pentru interpretarea din filmul ”Doubt”, si la categoria ”cea mai buna actrita in rol principal”, in 2012, pentru evolutia sa din pelicula ”The Help”.

Mahershala Ali a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar, gratie evolutiei sale din filmul ”Moonlight”, la cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane.

La categoria ”cel mai bun actor in rol secundar” au fost nominalizati artistii Mahershala Ali (”Moonlight”), Jeff Bridges (”Hell or High Water”), Lucas Hedges (”Manchester by the Sea”), Dev Patel (”Lion”) si Michael Shannon (”Nocturnal Animals”).

Aceasta a fost prima nominalizare si prima recompensa obtinuta de Mahershala Ali la premiile Oscar.

Natalie Portman, nominalizata la categoria ”cea mai buna actrita in rol principal” pentru interpretarea din filmul ”Jackie”, a anuntat in acest weekend ca nu va participa la gala, din cauza sarcinii sale avansate.

Matt Damon, Jennifer Aniston si Meryl Strep fac parte din grupul final de artisti care au fost anuntati sambata ca au fost invitati de organizatori la gala premiilor Oscar pentru a inmana celebrele statuete.

Ei se vor alatura altor actori care au fost invitati in ultimele saptamani de Academia de film americana (AMPAS) in aceasta calitate – Jason Bateman, Ryan Gosling, Salma Hayek, Taraji P. Henson, Warren Beatty, Sofia Boutella, Faye Dunaway, Michael J. Fox, Dev Patel, Seth Rogen, Octavia Spencer si Vince Vaughn.

Producatorii galei, Michael De Luca si Jennifer Todd, au anuntat recent ca Amy Adams, Riz Ahmed, Javier Bardem, Halle Berry, John Cho, Leonardo DiCaprio, Jamie Dornan, Chris Evans, Gael García Bernal, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Dakota Johnson, Dwayne Johnson, Felicity Jones, Brie Larson, Shirley MacLaine, Leslie Mann, Kate McKinnon, Janelle Monáe, David Oyelowo, Mark Rylance, Hailee Steinfeld, Emma Stone, Charlize Theron si Alicia Vikander vor urca, de asemenea, pe scena.

Lungmetrajul ”La La Land”, un tribut muzical adus Epocii de Aur de la Hollywood, a egalat in luna ianuarie recordul de nominalizari la Oscar primite de un singur film intr-un an, detinut ex aequo de peliculele ”Titanic” (1997) si ”All About Eve” (1950), si va concura la 14 categorii de trofee.

”La La Land” a fost nominalizat inclusiv la categoriile ”cel mai bun film” si ”cel mai bun regizor”, pentru tanarul cineast Damien Chazelle, in varsta de 32 de ani, iar protagonistii filmului, Ryan Gosling si Emma Stone, au fost nominalizati la categoriile ”cel mai bun actor” respectiv ”cea mai buna actrita”.

In topul filmelor care au primit cele mai multe nominalizari marti urmeaza productiile cinematografice ”Arrival” si ”Moonlight” (cate opt nominalizari), ”Hacksaw Ridge”, ”Lion” si ”Manchester by the Sea” (cate sase nominalizari) si ”Fences” si ”Hell or High Water” (cate patru nominalizari).

Sursa foto: featureflash/Shutterstock