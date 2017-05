Unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei cinematografice, Festivalul de la Cannes este adesea prilej pentru producatori de a-si lansa ultimele filme, iar pentru vedete – o oportunitate de promovare. Aflat la o editie aniversara – sapte decenii de existenta – Festivalul de la Cannes a fost deschis oficial de Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp, si de regizorul iranian Asghar Farhadi, castigatorul unui premiul Oscar, cunoscut si pentru gestul sau de a boicota gala din cauza lui Donald Trump. Gazda ceremoniei de deschidere a fost actrita italiana Monica Belucci.

Prima pelicula proiectata in cadrul festivalului a fost “Fantomele lui Ismail”, regizata de Arnaud Desplechin si cu Marion Cottilard si Charlotte Gainsboueg in rolurile principale. Filmul, care spune povestea unui cineast a carui viata este data peste cap de reaparitia fostei sotii, nu a fost bineprimit de critici, care l-au numit “greu de urmarit”.

Festivalul de la Cannes - vedetele de anul acesta

19 filme au fost incluse in competitia pentru ravnitul Palme D'Or, al carui trofeu pentru cel mai bun film va fi incrustat cu diamante, iar altele vor fi proiectate in diversele categorii conexe.

Printre regizorii ce vor marca editia aniversara a festivalului se numara Sofia Coppola – cu „The Beguiled”, un film multasteptat si cu o distributie de exceptie: Nicole Kidman, Colin Farrel, Kirsten Dunst si Elle Fanning - Todd Haynes cu al sau „Wonderstruck” - Julianne Moore si Michelle Williams in rolurile principale - Michael Haneke cu „Happy End” cu Isabelle Huppert ca protagonista - Lynne Ramsay cu filmul „You were never really there” cu Joaquin Phoenix in rol principal si Andrey Zvyagintsev, cu „Loveless”.

De asemenea, in competitie vor fi incluse si doua filme create de serviciul de streaming Netflix – „Okja” cu Tilda Swinton in rol princial si filmul lui Noah Baumbach „The Meyerowitz Stories”, cu Adam Sandler, Ben Stiller si Emma Thompson.

Un alt eveniment important care marcheaza a 70-a editie a festivalului este reintoarcerea dupa 26 de ani a serialului “Twin Peaks”, care va avea premiera la Cannes.

Nicole Kidman este vedeta acestei editii a festivalului de la Cannes, dupa ce trei filme si un proiect de televiziune ale actritei intra in competitia Palme D’Or. “The Beguiled” - in regia Sofiei Coppola, cu Colin Farrel, Kirsten Dunst si Elle Fanning, “How to .talk to girls at parties” in care joaca alaturi de Elle Fanning, “The Killing of a Sacred Deer”, unde rolul protagonistului este jucat tot de Colin Farrel si serialul de televiziune “Top of the Lake”

Pe langa proiectii si premii, Cannes va fi gazda unor petreceri extravagante, la care vedetele din industria de entertainment din toata lumea participa, Rihanna si Cara Delevigne fiind gazda celor mai multe petreceri. De asemenea, covorul rosu este o alta atractie a festivalului si un prilej pentru celebritati de a-si etala tinutele.

Anul acesta, organizatorii au sporit masurile de siguranta ca niciodata, in lumina atentatelor din ultima perioada, inclusiv cel de anul trecut, de la Nisa, cand un camion a intrat in multimea ce sarbatoarea ziua nationala a Frantei.

Romania nu are niciun film in competitia Palme d’Or, insa regizorul Cristian Mungiu, care in trecut a castigat un astfel de trofeu, va prezida Cinefondation si juriul pentru scurtmetraje.