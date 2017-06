Mark Zuckerberg nu mai are nevoie de nicio introducere: cu totii stim cum geniul de la Harvard a creat in timpul facultatii o retea sociala ce avea sa devina cea mai utilizata in randul populatiei, propulsandu-l astfel in topul miliardarilor din lume. Ceea ce poate nu stiai despre fondatorul Facebook este ca e un cititor pasionat isi are propriul club de lectura unde recomanda diverse titluri. Iata cinci carti pe care Zuckerberg crede ca ar trebui sa le citesti:

Sapiens - Yuval Noah Harari

Publicat pentru prima data in 2014, "Sapiens" este un bestseller international scris de catre istoricul Harari din cadrul Universitatii Ebraice din Ierusalim. El foloseste cartea sa pentru a urmari evolutia lui Homo sapiens de la grupuri de vanatori la „zei” auto-imputerniciti ai viitorului.

"In urma lui Muqaddimah, care a fost o istorie din perspectiva unui intelectual in anii 1300, Sapiens este o explorare contemporana a multor intrebari similare", scrie Zuckerberg.

New Jim Crow - Michelle Alexander

Alexander este profesor de drept la Universitatea de Stat din Ohio si avocat pentru drepturile civile si sustine in cartea sa ca razboiul impotriva drogurilor a favorizat o cultura in care barbatii de culoare sunt suprareprezentati in inchisori si, odata ce sunt eliberati, sunt discriminati.

"Am fost interesat sa invat ceva timp despre reforma justitiei penale si aceasta carte mi-a fost foarte recomandata de mai multi oameni in care am incredere", scrie Zuckerberg.

Why Nations Fail - Daron Acemoglu si James A. Robinson

„Why Nations Fail" este o vedere de ansamblu a cercetarilor efectuate pe parcursul a 15 ani de Daren Acemoglu, economist MIT, si James Robinson, politolog la Harvard, publicata pentru prima data in 2012.

In aceasta carte, autorii sustin ca guvernele extractive utilizeaza controlul pentru a impune puterea unei singure selectii, in timp ce guvernele incluzive creeaza piete deschise care permit cetatenilor sa cheltuiasca si sa investeasca in mod liber, iar cresterea economica nu indica intotdeauna sanatatea pe termen lung a unei tari.

Alaturi de avere, interesul in filantropie al lui Zuckerberg a crescut de-a lungul timpului. Fondatorul Facebook spune ca a ales aceasta carte pentru a intelege mai bine originea saraciei la nivel mondial.

The Rational Optimist – Matt Ridley

Publicata pentru prima data in 2010, “The Rational Optimist” este cea mai populara si probabil cea mai controversata dintre cartile scriitorului de stiinta populara Matt Ridley.

Conceptul pietelor este sursa progresului uman, iar acesta este accelerat atunci cand acestea sunt pastrate cat mai libere posibil, sustine Ridley. Evolutia ideilor rezultate va permite in mod constant omenirii sa-si imbunatateasca conditiile de viata, in ciuda amenintarilor legate de schimbarile climatice si suprapopularea.

Zuckerberg spune ca a ales sa citeasca aceasta carte deoarece prezinta teoria inversa a "Why Nations Fail", care sustine ca fortele sociale si politice le controleaza pe cele economice. "Sunt interesat sa vad cu ce idee rezonez mai mult dupa ce am explorat ambele carti", scrie Zuckerberg.

The End of Power - Moises Naim

Zuckerberg si-a lansat clubul de carte cu aceasta carte a lui Naim, fost director executiv al Bancii Mondiale. “The End of Power” este o investigatie istorica a trecerii puterii de la guvernele autoritare, militari si corporatii majore la indivizi. Acest lucru este vazut clar in ceea ce a devenit acum un cliseu in Silicon Valley: startup-ul distruptiv. "Tendinta de a da oamenilor mai multa putere este una in care cred profund", scrie Zuckerberg.

