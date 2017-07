Cele doua asociatii profesionale ale industriei de marketing si publicitate din Romania, care reprezinta interesele a peste 130 de companii active in domeniu - clienti de publicitate, agentii de creatie si media precum si institutii mass media, mai sustin ca predictibilitatea cadrului fiscal si legislativ reprezinta o conditie esentiala pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri sustenabil, deschis spre investitii si generator de crestere economica.

„Orice masura de modificare a legislatiei, mai ales in ceea ce priveste impozitarea profitului sau a veniturilor angajatilor, trebuie facuta numai dupa elaborarea unui studiu de impact si doar in urma unor consultari ample si profunde cu mediul de afaceri. Implementarea unor masuri de amploarea celor mentionate in Programul de Guvernare fara indeplinirea pasilor de mai sus poate duce, printre altele, la transformari structurale ale economiei, la disparitia unor tipuri de activitati si la perturbarea ireversibila a procesului de crestere economica in care Romania se afla in prezent”, se arata in comunicatul remis de cele doua asociatii.

IAA Romania si UAPR se alatura celorlaltor asociatii ale mediului de afaceri care au prezentat puncte de vedere in legatura cu acest subiect si isi manifesta toata deschiderea spre consultare si dialog cu Guvernul in scopul identificarii si implementarii celor mai potrivite politici economice de stimulare a performantelor mediului de afaceri.

Industria de marketing si publicitate face parte din Sectorul Industriilor Culturale si Creative si, prin specificul activitatii sale, este una dintre cele mai dinamice si mai competitive ramuri ale mediului de afaceri, avand o contributie semnificativa atat la generarea Produsului Intern Brut dar si la vizibilitatea Romaniei in strainatate ca centru de dezvoltare creativa, prin rezultatele obtinute in mod constant la festivalurile internationale de creativitate si eficienta.

Sursa foto: Dreamstime