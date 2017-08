Daca vrei sa iti petreci vacanta pe plaja cu o carte buna, am facut pentru tine o scurta selectie a cartilor celebre care au facut istorie si pe care trebuie sa le citesti, indiferent de varsta pe care o ai. De la distopii la biografii celebre, iata patru titluri cu care te poti desfata in vacanta.

Carti celebre: Jurnalul Annei Frank

Cu totii am auzit povestea tragica a Annei Frank, fetita care a stat ascunsa, impreuna cu familia sa si alti evrei, timp de doi ani, de teama deportarii in lagar. Avea 13 ani cand a intrat in Anexa si in tot acest timp a tinut un jurnal care zeci de ani mai tarziu avea sa fie publicat si sa devina celebru prin marturisirile ingrozitoare despre Holocaust.

Anne Frank este un nume familiar chiar si pentru cei care nu au citit jurnalul sau. Anne, mama si fratii sai nu au supravietuit Holocaustului, insa tatal sau, Otto Frank, reuseste sa se elibereze din lagarul de la Auschwitz si sa faca cunoscut in toata lumea jurnalul fiicei sale.

O carte celebra: 1984 - George Orwell

1984 este una dintre carti celebre care trebuie citite neaparat daca vrei sa intelegi mai bine lumea din jurul tau, asa ca daca nu ai citit-o pana acum, ar fi cazul sa o faci. Cartea a inspirat o celebra ecranizare, in anul 1984, avandu-i in rolurile principale pe John Hurt, Richard Burton si Suzanna Hamilton.

Romanul descrie tabloul apocaliptic al unei Londre din era post-atomica, sediul unui regim totalitar in care orice logica pare sa fi fost abolita. Trecutul este rescris mereu spre a legitima crimele prezentului, iar instrumentul propagandei este odioasa „nouvorba”, o limba robotizata, care completeaza imaginea de lume ordonata „stiintific” dupa vointa Fratelui cel Mare, care spune ca „razboiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranta este putere”.

Carti celebre: Un veac de singuratate - Gabriel Garcia Marquez

Romanul "Un veac de singuratate" l-a propulsat pe Gabriel Garcia Marquez in topul celor mai buni scriitori si i-a adus chiar premiul Nobel in 1982. In opinia criticilor, "Un veac de singuratate" este, dupa Don Quijote de la Mancha, nemuritoarea creatie a lui Cervantes, cel mai frumos roman de expresie spaniola din toate timpurile, asa cum marturiseste si Pablo Neruda care il numeste "Don Quijote al timpului nostru".

Istoria celor o suta de ani ai fabuloasei aventuri traite de cele sapte generatii ale familiei Buendía, cu fanteziile, obsesiile, tragediile, pasiunile, disperarile si sperantele lor, este de fapt istoria miticului Macondo, intemeiat de patriarhul José Arcadio Buendía, teritoriu prodigios, unde fantasticul, irealul, se insinueaza adesea in realitate, miraculosul convietuind firesc cu viata de zi cu zi. Insa intregul demers narativ sugereaza ideea ca Macondo nu se margineste la o arie concreta, istoria sa fiind de fapt istoria existentei umane, caci, asa cum arata autorul, "mai curand decat un loc de pe lume, Macondo este o stare de spirit".

Carti celebre: Zorba Grecul - Nikos Kazantzakis

Romanul lui Nikos Kazantzakis a fost publicat in peste 100 de tari si a fost ecranizat in 1964 de Mihalis Kakoyannis, iar filmul a fost incununat cu trei premii Oscar.

Cartea lui Kazantzakis porneste de la o intamplare reala: in tinerete, Kazantzakis deschisese, in tovarasia unui aventurier, o mina de lignit in Pelopones. Pentru tanarul narator intelectual, intalnirea cu Zorbas, intr-o dimineata cetoasa, pe tarmul Greciei continentale, se dovedeste providentiala: calauzit de noul sau prieten, acesta descopera atat frumusetea aspra a unei umanitati atemporale, cat si raspunsul la intrebarile metafizice care il condamnau la inactiune. Asemenea lui Falstaff sau lui Sancho Panza, Zorbas ii ofera o noua cheie a intelegerii lumii. Datorita lui, naratorul indrazneste sa caute dragostea; alaturi de el, asista neputincios la spectacolul violentei si al mortii.

