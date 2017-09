Noua agentie va livra solutii de comunicare ce vor integra media, dezvoltarea de continut si tehnologia. Noul brand creat, Wavemaker, poarta amprenta WPP si GroupM.

„Misiunea noastra este de a ne sustine clientii sa evolueze si sa-si creasca business-ul prin focusul nostru aproape obsesiv in a intelege procesul de achizitie a consumatorilor. Lucram intens la integrarea datelor si insight-urilor despre procesul de achizitie in [m]Platforms – tehnologia proprie GroupM, dezvoltata la nivel global si dedicata analizei de audienta. Noul brand si pozitionarea Wavemaker reprezinta totodata o promisiune in acest sens”, afirma Tim Castree, CEO MEC si Wavemaker la nivel global.

Noul brand, alaturi de noua identitate vizuala, va fi adoptat local in fiecare tara pe masura ce fuziunea va fi completa, intregul proces urmand a fi finalizat pana in ianuarie 2018. Noua agentie Wavemaker va avea birouri in 90 de tari, cu peste 8500 de angajati.

La nivel global, Wavemaker inseamna 139 de birouri in 90 de tari, bugete de media de 38 miliarde de dolari si 8.500 de angajati.