Proiectul de Norma pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.132/2017 cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) a fost afist pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru dezbatere publica, iar una dintre cele mai importante modificari aduse vizeaza sistemul Bonus Malus. Conform noilor prevederi, tarifele platite de catre asiguratii RCA cu istoric de daune in anul anterior datei de intrare in valabilitate a contractului RCA, vor fi penalizati cu cate patru clase de Malus pentru fiecare dauna platita.

Sistemul bonus-malus, prevazut in proiectul de Norma, este format din categoria de baza B0, 8 clase de bonus si 8 clase de malus. Clasa B0 va fi atribuita, ca si pana acum, unui nou asigurat, fara istoric in asigurare. Reducerea sau majorarea conform bonus-malus se va aplica tarifelor practicate de catre asiguratorul RCA la care potentialul asigurat urmeaza sa incheie contractul RCA, in vigoare la data la care se incheie contractul RCA.

Pentru aplicarea unui malus sunt luate in calcul evenimentele pentru care este platita o dauna in perioada de referinta, in care se retine responsabilitatea totala sau partiala a conducatorului auto. Perioada de referinta este anul calendaristic anterior datei de intrare in valabilitate a contractului RCA.

Potrivit Normei, in cazul neinregistrarii unor daune platite in perioada de referinta, asiguratii beneficiaza de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare. Clasa de bonus se pastreaza pe perioada anului calendaristic in care se incheie contractul RCA indiferent de perioada asigurata.

In cazul in care se solicita incheierea contractului de asigurare dupa o perioada de sase luni de la incetarea valabilitatii ultimului contract, se aplica o penalizare de doua clase, cu exceptia perioadelor pentru care asiguratul nu are obligatia incheierii asigurarii RCA.

Daca in perioada de referinta sunt inregistrate daune platite, asiguratii sunt penalizati prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu patru clase pentru fiecare dauna platita.

Iata tabelul cu lista de coeficienti aferenti claselor de bonus malus:

Clasa Bonus Malus Coeficient aplicat asupra primei de asigurare % B8 50 B7 60 B6 70 B5 75 B4 80 B3 85 B2 90 B1 95 B0 100 M1 110 M2 120 M3 130 M4 140 M5 150 M6 165 M7 180 M8 200

Ca urmare, potrivit noilor prevederi, doua daune platite in anul anterior incheierii politei RCA, dubleaza automat pretul asigurarii. In schimb, clasa maxima de bonus poate aduce asiguratilor RCA o reducere de numai 50%. Noua Norma ASF se afla in dezbatere publica, dar dupa ce va intra in vigoare va modifica actualele reduceri sau majorari maxime ca in cuantum de 32%, de bonus si malus, cu aplicarea coeficientilor din tabelul de mai sus.

Mai multe detalii aici.

Sursa foto: Vuk Vukmirovic / Shutterstock