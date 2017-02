Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a fost interesat, in cadrul protocolului semnat intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Informatica (ICI) din Bucuresti, legat de furnizarea datelor de identificare ale detinatorilor domeniilor cu extensia .ro, ca Fiscul sa nu ceara date in masa, despre oricine si oricum, ci doar pentru cazuri punctuale. Intr-un interviu acordat News.ro , Jianu a facut precizari legate de acest protocol, de costurile platformelor eAcademie si eRomania si a vorbit despre motivele pentru care a facut noile numiri la Telekom Romania si la ICI.

Fostul director al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a vorbit despre continuarea proiectului GovITHub, stadiul in care se afla noul SEAP, capitalizarea Postei Romane si motivul pentru care legea securitatii cibernetice nu mai este o prioritate.

Reporter: Curtea de Conturi a vorbit despre un prejudiciu de 11 milioane lei produs de platforma eAcademie. Ce planuri aveti cu aceasta platforma?

Augustin Jianu: Exista o comisie, insarcinata prin ordin al ministrului, sa operationalizeze proiectul, sa faca tot posibilul ca proiectul sa fie functional si sa fie atinsi toti indicatorii. Calculul prejudiciului se refera la nerespectarea unor indicatori asumati in contractul de finantare. Atfel, sistemul e ok, e folosit, numai ca nu este folosit de 60.000 de functionari, cat erau prevazuti in contractul de finantare, ci doar de 32.000. Asta este in urma unor demersuri incepute in 2015-2016.

Pana atunci, avea cateva sute de utilizatori. In 2009, cand a inceput acest proiect, nu exista CTE, Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala (CTE), care are ca obiectiv eliminarea dublelor finantari, printre altele. Pe de o parte, alinierea la strategia nationala de agenda digitala si la strategia de securitate cibernetica, eliminarea dublelor finantari si asigurarea interoperabilitatii. Cu asta se ocupa CTE, care a fost infiintat in 2013.

O buna parte dintre problemele aparute in ce priveste utilizarea au aparut si pentru ca mai exista si alte sisteme de acest tip, de e-learning, destinate functionarilor. Din ce cunosc eu, exista unul la Agentia Nationala a Functionarilor Publici si sunt folosite amandoua. Daca era unul singur, cu siguranta numarul de utilizatori era mai mare. Eu am avut o intentie, la un moment dat, cand eram director la CERT, privind cursuri de securitate cibernetica pentru functionarii publici, de fapt, nu neaparat de securitate, ci de igiena cibernetica. Sa nu descarce toate prostiile de pe net, sa aiba grija la ce parole folosesc s.a.m.d. Si chiar am facut un curs, in platforma, care a fost parcurs de o parte dintre functionarii publici.

Din pacate, ce nu am reusit este sa-l fac cumva fie obligatoriu, fie cei care il parcurg sa primeasca niste stimulente. Cred ca asta este si una dintre problemele platformelor de e-learning, ca nu sunt oferite masuri, fie punitive, fie stimulative. Daca s-ar merge pe o chestiune de genul acesta, cu siguranta am vedea si sistemele mai folosite si indicatorii mai corect indepliniti si, pana la urma, o imbunatatire a administratiei publice din Romania. Deci, incercam in continuare sa-l folosim pentru ce a fost proiectat. In ceea ce priveste prejudiciul, ramane de vazut. Raportul este contestat, se afla in instanta, ramane de vazut ce se va intampla.

Reporter: Urmeaza sa luati masuri punitive sau stimulative?

Augustin Jianu: Acesta a fost un deziderat pe care eu l-am avut in perioada 2014-2016. Sa vedem daca mai este cazul, daca putem sa sustinem asa ceva. Niste masuri stimulative, spre exemplu, ar avea un impact asupra bugetului de stat. Daca nu avem de unde sa-l acoperim, nu putem sa punem in practica asemenea masura. In ceea ce priveste sanctiunile, doar sa avem sanctiuni si nimic in contrapondere ar fi urat din partea noastra ca Guvern. Nu cred in masuri de genul acesta, unilaterale. Cred ca trebuie sa oferim ambele variante de a rezolva o problema.

Reporter: Legat de eRomania, a aparut recent, in presa, un document potrivit caruia ministerul ar vrea sa investeasca 2,5 milioane euro intr-o strategie cu acelasi nume.

Augustin Jianu: Nu, strategia n-are acelasi nume. Unul din documentele care reies din strategie se numeste, in mod nefericit, eRomania, dar nu are nicio legatura cu platforma conceputa in perioada 2007-2011. Un document complet diferit. Efectiv, nu are nicio legatura. Este doar o asemanare nefericita de denumire. Acest document, si altele, vor rezulta, ca si servicii de consultanta, in urma implementarii unui proiect cu finantare europeana care este cerut de catre Comisia Europeana.

Aceste documente vor fi folosite pentru ghidurile de finantare pentru Programul Operational Competitivitate (POC). Ca noi sa putem sa lansam call-urile (apelurile – n.r.) pe POC, trebuie sa avem ghidurile si ca sa avem ghidurile trebuie sa finalizam acest proiect. Din pacate, acest proiect a fost intarziat absolut nejustificat sase luni, in perioada guvernarii trecute.

Cunoscand importanta proiectului, care se numeste eGov, nu eRomania, am facut tot posibilul, am gasit un manager de proiect foarte capabil, care e reusit sa deblocheze, intr-o luna de zile, ceea ce cei de dinainte nu au reusit in sase luni. Si am pus pe SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice – n.r.) acest contract. Din punctul meu de vedere, e o fapta de laudat, nu de condamnat sau incriminat.