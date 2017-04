Practic, Promotiful permite realizarea unui Website de promotie complet in cateva ore, comparativ cu modelul traditional in care durata se putea extinde chiar si la cateva saptamani, iar costul este de pana la 10 ori mai mic. Concret, daca partea de content si creatie sunt finalizate, cu un buget sub 1.000 de euro, microsite-ul se poate construi in mai putin de o zi, cu tot cu mecanica aferenta, precum si eventuale integrari cu SMS sau aplicatii de Facebook, sustine compania.

Adresata organizatorilor de promotii, fie ca vin din agentii sau fac parte din departamente de marketing, platforma inglobeaza toate mecanicile uzuale de promotie: tragere la sorti, momente norocoase, concurs foto, pariaza pe pretul corect, trimite un bon de casa, posibilitatea de a oferi vouchere electronice ca premiu sau de a avea coduri unice pe produs si altele, iar alegerea mecanismului promotiei se face extrem de simplu si rapid. Practic, Promotiful permite customizare vizuala integrala pe specificul brandului, setarea mecanicilor si raportare in timp real a datelor inregistrate fara interventia unui programator.

„Am creat o platforma ce le permite marketerilor sa faca economii de buget, timp si resurse, ceea ce le ofera posibilitatea de a se concentra mai mult pe conceperea campaniilor si comunicarea din jurul promotiei, iar reactiile din piata sunt pozitive. Platforma a fost folosita in 19 campanii pana in acest moment - o medie de trei campanii pe luna. In prezent avem sapte campanii de promotie in derulare pentru clienti diferiti, iar doi dintre acestia sunt deja la a patra campanie pentru unul dintre brand-urile din portofoliul lor”, declara Catalin Raescu, product manager, Promotiful.

Platforma este accesibila oricui, indiferent de segmentul de activitate, marimea companiei sau disponibilitatea unui departament de comunicare sau IT.

Compania estimeaza ca, pana la finalul lui 2017, va ajunge la un numar de 20 de branduri distincte care vor fi utilizat platforma cel putin o singura data.

Care este modelul de business

Modelul de business consta in trei generatoare de venituri:

1.Exista un flat-fee unic pentru utilizarea platformei pentru o perioada de timp suficienta pentru 90% din promotiile organizate in Romania. In schimbul acestul flat fee clientii primesc dreptul de folosire a unei instante complet functionale, instalate pe un domeniu la alegerea lor pentru o perioada de doua luni. Clientul este responsabil pentru efectuarea tuturor setarilor platformei pe baza manualului care ii este pus la dispozitie.

2.Daca un client nu doreste sa isi asume partea de configurare, poate trimite catre echipa Promotiful o arhiva cu materialele grafice + texte (pe baza checklist-ului din manual) si o descriere a mecanicii. In schimbul altui flat-fee echipa va realiza toate setarile in platforma in numele clientului.

3.Daca un client doreste sa realizeze si partea de "creatie", aceasta va fi tarifata in regim clasic de agentie, pe baza de rate orare standard.

Doua treimi din business-ul actual Promotiful sunt realizate de clienti aflati in una dintre primele doua situatii.

Ce fel de promotii NU sunt permise

Compania a gandit platforma pentru a acoperi 90% din cele mai uzuale mecanici promotionale (cod unic, bon fiscal, upload imagine, momente norocoase, etc). Totusi intotdeauna vor exista mecanici "custom", cum ar fi de exemplu cele bazate pe efort de echipa sau member-get-member care sunt prea diferite pentru a putea fi acoperite de o platforma software. “Din punct de vedere grafic platforma este destul de permisiva, astfel ca, exceptand cazul unei cerinte expres pentru un anumit look and feel extrem de atipic 80% - 90% dintre promotiile pe care le studiem pot fi implementate fara probleme in platforma”, spun reprezentantii companiei.

Cum evolueaza piata de promotii online

Sectoarele de activitate care organizeaza frecvent promotii raman oarecum neschimbate: FMCG, Retail, IT&C, Travel, Clothing & beauty.

“Estimam un numar de aproximativ 10 promotii de amploare care se lanseaza in fiecare luna, insa daca am lua in considerare si micile "concursuri de pe Facebook" sau promotii la scara mai mica (e.g. castiga o carte/un telefon etc.) probabil ca aceast numar ar ajunge la 100/luna”, spun oficialii Media Post Mail.

“Trendul pe care il observam in piata in ultimii 3-4 ani este cea care ne-a determinat sa dezvoltam Promotiful: exista o tendinta de a creste numarul de activitati promotionale, dar de a simplifica oarecum amploarea lor (inclusiv bugetele de productie pentru partea de online). Platforma vine sa umple exact nisa dintre nano-promotii (e.g. un simplu post pe Facebook cu un call to action promotional) si ultra-promotii (cu cerinte super-sofisticate). Pe platfoma Promotiful am vazut implementate promotii cu 10 intrari pe zi, dar si promotii cu 25,000 intrari pe zi”, conchide Catalin Raescu.

