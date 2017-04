„In primul rand, as dori sa se inteleaga faptul ca aplicatia Clever Taxi nu este un dispecerat, este o platforma agregator e-hailing care pune in legatura directa soferii autorizati de taxi si clientii, indiferent de dispecerat. Este o forma evoluata si civilizata de la luatul unui taxi din strada, cu avantaje evidente. Astfel de aplicatii exista in toata lumea si lucreaza in cadru pefect legal si cu soferi autorizati, intr-un mediu concurential liber”, spune Mihai Rotaru, CEO al companiei.

Aplicatia permite clientului sa-si faca propria selectie de soferi, in functie de tarife, proximitate, permite soferilor sa isi aleaga clientii si sa fie alesi pe baza calificativelor si apoi sa comunice direct cu clientul.

“In al doilea rand, se incearca o confuzie legata de faptul ca soferii cu care lucram ar fi angajati, spre exemplu, ai Speed Taxi. Soferii in buna parte nu sunt angajati ci antreprenori independenti care platesc un serviciu de dispecerizare. Afilierea la un dispecerat este obligatorie prin lege, lucru care ii ajuta pe acestia sa "se culce pe o ureche" si sa nu simta nevoia sa fie competitivi in piata”, continua CEO-ul aplicatiei.

CleverTaxi este un serviciu complementar la care soferii adera din proprie initiativa si il folosesc pentru ca le aduce valoare adaugata si ii ajuta.

“Spre deosebire de dispecerate, care au un avantaj dat de lege, noi ne diferentiem prin servicii de calitate si concuram pe o piata libera. Succesul nostru este dat de calitatea serviciilor si utilitatea lor, recunoscuta atat de soferi cat si de clienti. Aplicatii precum a noastra au schimbat in bine imaginea taximetriei, lucru recunoscut de clienti si soferi deopotriva. Avem utilizatori din peste 20 de orase din tara si mii de soferi de taxi ce ne folosesc serviciile. Rata lor de satisfactie fata de serviciul nostru este de 95%(conform unui studiu intern efectuat in februarie 2017).

Soferii de taxi au adoptat aplicatia Clever Taxi pentru ca le usureaza munca: au GPS pentru a gasi clientul si pentru a ajunge la destinatie, pot lua legatura cu clientul direct prin aplicatie si le pot oferi optiunea de plata a cursei direct din aplicatie”.

“Calitatea serviciului nostru vine tocmai din gradul de siguranta a curselor efectuate prin aplicatie. 100% din aceste curse sunt monitorizate si clientii ofera feedback dupa fiecare cursa, obligati fiind de aplicatie. Aceste lucruri nu se intampla cand sunam dupa un taxi la un dispecerat sau cand il luam din strada, de aici diferenta”, considera CEO-ul companiei.

"Soferii au actele la zi"

Toti soferii ce sunt in sistemul Clever Taxi au toate actele la zi. Sunt verificati temeinic si nu le este permis accesul in sistem fara aceste acte (autorizatie transport persoane, autorizatie taxi, dispecerizare), continua reprezentantul companiei.

“Exista cazuri in care soferii sunt chemati cu masina pentru a fi inspectati personal de angajatii Clever Taxi. Pentru ca vorbim de o aplicatie disponibila in toata Romania, inregistrarea se face online, dar accesul nu este permis fara verificarea actelor si fara un tutorial al soferilor. Spre deosebire de a chema un taxi printr-o aplicatie, un dispecerat nu are control asupra curselor luate de soferi "din strada". De multe ori dispeceratele nici nu lucreaza cu soferi autorizati, neavand capacitatea de a-i urmari la toate comenzile”.

Aplicatia, similara cu Star Taxi, o alta trimisa in judecata de asociatia taximetristilor, are peste 600.000 de utilizatori activi, in 20 de orase din tara. Din 2012 pana in prezent a generat peste 40 de milioane de curse.

Prima sentinta, nedefinitiva, a favorizat Clever Taxi.