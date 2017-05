Netflix a anuntat astazi localizarea continutului special pentru Romania, devenind astfel una dintre putinele tari din lume care are continut localizat, inclusiv dublaj pentru anumite seriale si filme. Ce inseamna asta, insa, pe termen mediu si lung in strategia gigantului american, ce scopuri au in Romania si, bineinteles, ce preferinte au romanii in materie de filme si seriale, afla din interviul de mai jos.

“Inca nu am facut continut romanesc, insa, avand in vedere relatiile foarte bune pe care Netflix le are cu producatori/regizori si actori din tara, suntem foarte deschisi catre acest lucru. De obicei, crearea unui serial/film intr-o alta tara decat SUA necesita mai mult timp, unul-doi ani, insa speram sa putem sa lucram curand in acest sens si in Romania”, spune Jonathan Friedland, CMO la Netflix, prezent in Romania pentru cateva zile.

“Chiar acum o echipa a Netflix este la Cannes, intalnindu-se si vorbind cu producatori/regizori din intreaga lume si sper “sa se lege” ceva”, spune, zambind, Jonathan Friedland.

In prezent, Netflix are seriale si filme localizate in mai multe tari din lume, inclusiv Brazilia, Franta, Japonia, Turcia sau Polonia. Desi Romania nu a “produs” inca un serial/film special pentru Netflix, oficialul companiei nu exclude deloc acest lucru.