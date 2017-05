Google si Facebook au avut o cota de piata de 20% din bugetele de advertising pe toate mediile in 2016, conform unui raport publicat recent. Ponderea a crescut cu 9 puncte procentuale in ultimii cinci ani.

Alphabet, compania din spatele Google, se afla pe primul loc, cu 79,4 miliarde de dolari, urmata de Facebook, care a atras venituri de 26,9 miliarde de dolari in advertising, conform topului Zenith Top 30 Global Media Owners.

Comcast ocupa locul trei, cu 12,9 miliarde de dolari, fiind cel mai mare owner de media traditionala, scrie CNBC.com.

Companiile din SUA domina media ranking, intrucat Statele Unite ale Americii sunt cea mai mare piata de advertising din lume. Business-urile investesc insa si in extinderi internationale. Alte companii prezente pe lista sunt The Walt Disney Company, Viacom, iHeartMedia si Verizon, companie care detine AOL si se afla in proces de achizitie a Yahoo.

Cei mai mari zece advertiseri, ca venituri atrase, in 2016, mai jos:

1. Alphabet

2. Facebook

3. Comcast

4. Baidu

5. The Walt Disney Company

6. 21st Century Fox

7. CBS Corporation

8. iHeartMedia Inc

9. Microsoft

10. Bertelsmann