Am stat la masa alaturi de Ana Sipciu, industry manager la Google Romania, Raluca Pauna, marketing & PR manager la Blue Air si Matei Psatta, head of marketing la Vola.ro, “disecand” starea turismului in Romania, in special in mediu digital.

Cateva concluzii Google

54% dintre romani cauta informatii despre destinatii turistice pe Google, in crestere cu 20% de la an la an, in timp ce doar 21% cauta informatii despre hoteluri (evolutie de 13%). Cea mai mare evolutie ca numar de cautari, de 28%, o reprezinta, insa, cautarile privind zborurile – 14% dintre romani au cautat in 2016 informatii despre zboruri, din Romania.

Smartphone-ul a devenit esential in planificare. Astfel, 44% dintre cautarile legate de calatorii in 2016 au fost facute de pe telefoanele mobile.

“Cele mai mobile categorii sunt cele legate de taxi-uri (72%), urmate de starea vremii (49%) si de categoria de citybreak-uri si calatorii scurte (47%)”, spune Ana Sipciu. Practic, cu 44% din cautari mobile, Romania se claseaza cel mai bine printre alte tari din regiune. Tari precum Cehia, Ungaria, Polonia sau Slovacia au inregistrat ponderi de 32% sau 33%.

Cele mai cautate destinatii de catre romani in 2016

Intr-un interviu video realizat recent cu seful Paravion, Remus Visan, am aflat ca cea mai vanduta destinatie de catre romani a fost, surprinzator, Amsterdamul.

Datele Google in ceea ce priveste cautarile destinatiilor sunt diferite. Astfel, in topul destinatiilor externe se numara Grecia (15% din totalul cautarilor), Italia (11%), Spania (8%), Bulgaria (6%), Germania, SUA, Franta, Mare Britanie, fiecare cu cate 4%.

Per total, cautarile interne turistice acopera 53% din totalul cautarilor, externul acoperind doar 47%.

De partea cealalta, daca ne uitam la cautarile internationale despre destinatii turistice in Romania, Italia este pe primul loc, cu 4% din total, urmata de Germania, 3%, la egalitate cu Marea Britanie. Pe locul patru se afla Spania.

“Am fost surprins sa vad ca au crescut foarte mult cursele dinspre Londra spre Bucuresti, si retur. Nu stim daca este vorba despre studenti, turisti sau straini, insa, in mod cert, cursele au crescut ca numar”, spune Matei Psatta, de la Vola. In cazul platformei, Roma ramane pe primul loc ca destinatie preferata de romani, al doilea an consecutiv, urmat de destinatii din Grecia, pe city break-uri.

Planificarea calatoriile externe

46,5% dintre cautarile pe Google au ca scop gasirea de informatii despre destinatii, in timp ce 42,2% dintre cautari sunt despre transport aerian. La mare distanta, cu doar 4,3% dintre cautari sunt informatii despre hoteluri.

Lucrurile stau mai echilibrat cand vine vorba despre planificarea calatoriilor interne. Astfel, 58% dintre cautari au ca scop gasirea de informatii despre destinatie, 20% despre transport aerian (mult scazut fata de calatoriile internationale), iar cautarile de hoteluri cresc ca pondere, pana la 11,5%. Studiu a fost realizat, in acest caz, in perioada mai 2016 - aprilie 2017.

Cele mai cautate orase in Romania de catre turistii romani sunt Bucurestiul (97% cautari), Timisoara (75%), Constanta (50%), Iasi, Otopeni, Brasov si Oradea.

Interesant este ca in topul celor mai cautate orase din Romania de catre turisti din afara Romaniei, pe langa “clasicele” Bucuresti, Constanta, Brasov, Cluj-Napoca sau Sibiu (primele locuri), se “strecoara” si Eforie Nord, pe locul 6.

Oficialul Blue Air explica aceasta cautare prin promovarea externa puternica a localitatii, pentru baile termale functionale, indiferent de sezon, tratamente care sunt cunoscute peste hotare. “O alta nisa care se dezvolta bine in ultima perioada este turismul de wine tasting (degustare de vinuri). Apoi, mai sunt cei care vin in cautare de diverse ciuperci, mai ales in Transilvania”, indica inca doua tendinte directorul de marketing al Blue Air.

30% dintre romani isi cumpara bilete din timp

Doar 30% dintre romani isi cumpara bilete din timp, cu 3-6 luni inainte. “In ianuarie sunt cele mai multe rezervari, romanii cautand oferte pentru anul in curs. Cu toate acestea, majoritatea romanilor isi cumpara bilete de avion mai “din scurt”, cu cateva saptamani inainte”, spune Raluca pauna de la Blue Air.

In cazul Vola.ro, ponderile sunt si mai reduse pentru cei care cumpara bilete din timp. “Procentul oamenilo care cumpara cu 3 luni inainte bilete de avion este de doar 15% pe Vola.ro”, spune Matei. “Majoritatea cumpara cu pana la maxim o luna jumatate inainte. De asemenea, numarul de cautari pe hoteluri/cazare este redus comparat cu alte state, pentru ca romanii sunt obisnuiti sa stea mult pe la rude, cunostinte, prieteni”.

Teama de coruptie, mai mica decat frica de bombe

Romania nu este inca o destinatie “fumata”, ceea ce, alaturi de faptul ca nu este un stat tinta pentru atentate teroriste, reprezinta un plus. “Frica de coruptie este mai mica decat frica de bombe”, glumeste Matei Psatta.

La randul ei, Raluca subliniaza ca Blue Air a fost afectata foarte direct de atentatul cu bomba care a avut loc in aeroportul din Bruxelles anul trecut. “Avem multe zboruri in directia aceea, asa ca a trebuit sa ne miscam foarte repede. Am reusit sa nu anulam niciun zbor, ci sa le redirectionam pe toate pe un aeroport secundar. De acolo, timp de peste o luna, a trebuit sa oferim transfer pasagerilor cu autocarul”.

Ce ar imbunatati din functia de Ministru al Turismului

Ii intreb pe cei doi ce ar schimba daca ar fi in pozitia Ministrului Turismului. “Noi promovam Romania, intrucat este imposibil sa promovezi Blue Air, ca brand, fara sa promovezi destinatiile sale. Realitatea este, insa, ca suntem cvasi-necunoscuti, si asta chiar in tari apropiate noua! Mi s-a intamplat chiar mie sa fiu invitata de la Budapesta intr-o alta destinatie, multi nu stiu aproape nimic despre Romania…”, spune Raluca Pauna.

De partea cealalta, Matei Psatta considera ca noi, ca natiune, avem un patriotism destul de fals, activat la comanda. “Intre noi vorbim despre cat de rau o ducem, ce oameni urati si prosti suntem, pana cand vine un strain si spune ceva similar. Atunci se trezeste patriotismul din noi si luam apararea, spunem ce frumos este! La Vola incercam, indirect, sa spargem aceasta “bula de patriotism” si sa o transformam intr-un patriotism perpetuu”.

Mai mult, brandul de tara ar trebui definit clar. Fiecare are o alta parere despre Romania – ba ca avem cea mai ieftina bere, cele mai frumoase femei sau cele mai frumoase drumuri (vazute de sus, poate – n.r.). Nu exista, insa, un consens in acest brand de tara, ce ar trebui comunicat international. “De exemplu”, continua Matei, “Germania este clar definita – un popor riguros, care face treaba buna, produse de calitate – haideti sa le vedeti. Au niste valori clare in spate, noi…”.

Oficialul Blue Air vine si completeaza ca, pe langa un brand de tara clar definit, ar fi necesar ca Romania sa fie prezentata la targuri in mod diferit, in functie de zona in care incearca sa se promoveze. “La alte lucruri “ticaie” nordicii, fata de portughezi, de exemplu, sau fata de britanici. Fiecare zona a Terrei are anumite preferinte si lucruri de care este atrasa. Ar trebui sa ne adaptam acest brand”, spune Raluca.

Sursa foto: Shutterstock: By Africa Studio