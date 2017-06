“Pentru anul in curs speram la un avans asemanator, de aproximativ 25%. Din pacate, este posibil ca evolutia sa ramana sub asteptari din cauza activitatii anticoncurentiale a motoarelor de cautare, in special Google Search si Google Images, care controleaza peste 85% din cautarile de gen”, spune Serban Enache.

Utilizatorii descarca imagini de pe Google sau Bing Images, ignorand copyright-ul si crezand ca aceasta practica este in regula. “Conform unei statistici facute recent de CEPIC, 85% din imaginile folosite comercial provin din search engine-uri, in principal din Google. La cate conferinte nu ati vazut imagini folosite cu watermark? De acolo sunt luate sau mai bine zis erau, pentru ca Google s-a prins si a inceput sa dea in spate imaginile protejate de watermark. Ai un blog culinar si iti faci propriile imagini? Daca pui watermark, nu mai primesti trafic; daca nu pui, imaginea iti e luata de multi altii”, explica Serban Enache.

In prezent, o imagine gasita prin Google Images poate fi regasita pe mii de alte site-uri fara licenta. Procesul legal de recuperare a prejudiciului e incet si anevoios, cei mai multi utilizatori nici nu realizeaza ca incalca drepturile de autor si ca se expun la penalitati foarte mari, mai ales in Europa.

„Am avut cazuri in care utilizatorul a platit mii de dolari pentru o imagine care initial ar fi costat sub un dolar. Problema insa nu este la utilizatorul final, aceasta fiind mai degraba efectul. Cauza este motorul de cautare care furnizeaza continut gratis pentru a putea monetiza ulterior vizita prin advertising. Imaginea utilizata fraudulos va fi indexata si ea, cuvintele de cautare imbunatatite si informatia nou obtinuta va fi folosita pentru atragerea altor utilizatori. Observam astfel ca accentul pus de firmele tech este pe datele utilizatorului, drepturile acestuia sau ale autorului initial nefiind o prioritate”, explica Serban Enache.

Potrivit CEO-ul Dreamstime, aceasta practica anticoncurentiala cauzeaza prejudicii de pana la 85% operatorilor din piata, estimata in prezent la pana 3 miliarde de dolari si aflata in declin. „Potentialul de crestere al pietei este de peste 100%, insa aceasta concurenta neloiala o franeaza si pune sub risc marea parte de utilizatori care folosesc aceste servicii. Impotriva motoarelor de cautare exista procese in derulare de cativa ani sau finalizate deja”, adauga acesta.

Dreamstime detine un market share de peste 30% si are in portofoliu 1,5 milioane de clienti platitori si 17 milioane de useri. In anii anteriori, cresterea business-ului romanesc ajungea chiar la 50%, mai spune Bogdan Enache.

Dreamstime primeste 5.000 de fotografi noi in fiecare luna si are un total de 360.000 artisti (fotografi, ilustratori, videografi sau artisti audio), fiind lider de piata la nivelul diversitatii contentului (urmatorul concurent are aprox. 200.000 de fotografi).

In prezent, Dreamstime detine 60 de milioane de fisiere, in special imagini, selectate din peste 100 de milioane de trimiteri. Dintr-acestea, doua milioane sunt fisiere video, introduse recent in portofoliu. De altfel, colectiile audio si video au avut o crestere spectaculoasa in ultimul an – datorita concurentei relativ scazute in acest sector - insa categoria de ilustratii in format vectorial a avut cea mai buna performanta in 2016.

Cea mai mare proportie in randul cumparatorilor Dreamstime sunt companiile si IMM-urile, urmati de freelanceri. Artistii care aleg sa-si incarce continutul pe platforma sunt in principal persoane fizice. Printre cei mai mari clienti ai Dreamstime se numara: IKEA, Samsung, Google, Discovery, Random House sau casele de productie de la Hollywood. “Profilul average al fotografului este cel al pasionatului de fotografie, in principal advanced hobbiest cu cunostinte bune in IT, iar cumparatorii sunt firme mici de design”, spune Serban Enache.

In ceea ce priveste preturile, imaginile variaza in functie de format si licenta si pot costa intre 0,40 centi si cateva sute de dolari daca e vorba de o licenta completa, cu drepturile depline, pe viata. Preturile pentru fisierele video de asemenea variaza in functie de marime. Cel mai ieftin poate fi un video web size la aproape sapte dolari. “Calitatea este si ea un factor de care se tine cont la preturile in credite. Cu cat o imagine este mai populara, cu atat pretul ei creste”, spune Enache.

Ca planuri de dezvoltare pentru 2017, romanii de la Dreamstime vor sa se concentreze pe dezvoltarea programului de inteligenta artificiala, dupa un upgrade semnificativ facut in luna martie. “In prezent functiile de machine learning ne ajuta atat la review, cat si la afisarea imaginilor celor mai relevante pentru clienti. La fiecare cautare imaginile sortate sunt controlate de o inteligenta artificiala care include semnale de la toti clientii anteriori, dar si de la fotografi si editori. Speram sa imbunatatim timpii de review si sa reusim sa afisam imaginile imediat dupa incarcarea lor pe site, un lucru unic in industrie, pentru ca fiecare imagine trebuie analizata atent, pe criterii legale, estetice si tehnice”, spune CEO-ul.

Pornit in 2000 ca un departament de colectii de fotografii al unei companii de webdesgin, Dreamstime a devenit o comunitate centrata pe fotografia de stock in 2004. Trei ani mai tarziu, devenea un competitor serios, iar din 2010 este unul dintre liderii de piata. Principalii competitori ai Dreasmtime sunt Shutterstock (IPO SSTK), Fotolia (Adobe) si Istockphoto (Getty Images).

Sursa foto: Maigi/Dreamstime