Mai apoi insa, actiunile Amazon s-au micsorat, Bezos ajungand, iarasi, pe locul doi.

Chiar si asa, in prima jumatate a anului curent nimeni nu a facut mai multi bani decat Bezos, caruia i-a crescut averea cu 21 de miliarde de dolari. In prezent, Bezos este pe locul doi. De saptamana aceasta, Mark Zuckerberg, CEO al Facebook, a facut mai multi bani decat Bezos.

Conform datelor Bloomberg, Zuckerberg a castigat 23,1 miliarde de dolari in acest an, propulsandu-i averea la 73,1 miliarde de dolari. Valoarea neta a lui Bezos a crescut pana in prezent, in 2017, cu 19,7 miliarde de dolari, la o suma estimata la 85 miliarde de dolari. Luna trecuta averea lui Zuckerberg a fost propulsata cu 16%, pe fondul cresterii valorii actiunilor retelei sociale.

Doar lunea trecuta, Zuckerberg a castigat aproape 1 miliard de dolari si este la doar 3 miliarde de dolari pentru a-l depasi pe Warren Buffet si sa devina a patra cea mai bogata persoana din lume.