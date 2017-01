Brokerii de la Prime Transaction considera ca decizia Fondul Proprietatea (FP) de a distribui anul acesta inca 0,05 lei pe titlu catre actionari ar putea da un impuls actiunilor FP. Acestia adauga insa ca este greu de spus cat timp va dura optimismul, in conditiile in care Fondul ramane axat pe strategia de lichidare treptata a detinerilor.

Asa cum sugerasera anterior, administratorii Fondul Proprietatea au convocat Adunarea Actionarilor pe data de 28 februarie, pe ordinea de zi fiind inclusa si propunerea unei distributii de 0,05 lei/actiune, a doua distributie de numerar din acest an. Daca va fi aprobata, data platii va fi 30 iunie 2017, iar data de inregistrare va fi 12 iunie 2017. In Adunarea Generala a Actionarilor din 31 octombrie 2016 a fost deja aprobata o distributie de 0,05 lei/actiune pentru anul 2017.

Cele doua distributii totalizeaza astfel 0,1 lei/actiune si reprezinta echivalentul unui randament net de 11,9% (distributiile nu sunt impozabile) raportat la pretul de inchidere al titlurilor Fondul Proprietatea din data de 17 ianuarie.

“Decizia administratorului Fondului Proprietatea poate avea efecte pozitive asupra actiunilor, avand in vedere ca randamentul distributiei de numerar pozitioneaza emitentul pe primul loc in topul dividendelor estimate pentru acest an pentru emitentii mari de la BVB”, mentioneaza analistii casei de brokeraj Prime Transaction.

Acestia considera insa un dezavantaj faptul ca iesirea de numerar va scadea activele de pe urma carora se poate genera profit in viitor, un aspect care a dat batai de cap de-a lungul timpului si SIF-urilor, prinse intre decizia de a da dividende si cea de a majora activele nete administrate.

Totusi, avand in vedere faptul ca actiunile FP se tranzactioneaza cu un discount fata de activul net, orice distributie de numerar are sens din punct de vedere economic, pentru ca la un pret de 0,8360 al actiunii se pot obtine, teoretic, distributii de numerar de 1,1865 lei, atat cat era activul net pe actiune la 31 decembrie 2016, mentioneaza acestia.

“Daca atat pretul actiunii, cat si activul netal FP scad cu cate 0,1 lei (echivalentul sumei totale ce ar urma sa fie platite investitorilor pe 2017) discountul dintre pret si activul net creste de la 29,5% la 32,3% (pornind de la pretul de 0,8360 de la inchiderea din 17 ianuarie). Sau, privind lucrurile altfel, pentru a se pastra acelasi discount, noul pret dupa distributia de numerar ar trebui sa fie de 0,7655 lei pe actiune, ceea ce ar insemna un profit de 3,5% fata de pretul actual al actiunii, incluzand bineinteles si cei zece bani primiti de actionari”, adauga analistii Prime.

Acestia remarca faptul ca situatia lichiditatilor Fondului este mai buna decat era in anii trecuti inaintea distributiilor de numerar. Activele sale includeau, la 31 decembrie 2016, 1,11 miliarde de lei in titluri de stat, care pot fi valorificate rapid, si depozite bancare in valoare de 305 milioane de lei, in conditiile in care ambele distributii vor totaliza aproape 1,1 miliarde de lei. Mai mult, la 31 decembrie nu existau deloc datorii catre banci, Franklin Templeton avand o marja de manevra confortabila pentru a selecta sursa din care se vor face platile, fara sa existe vreo presiune pentru a vinde actiuni din portofoliu.

Actiunile FP cresteau miercuri cu 1,6% pe Bursa de Valori Bucuresti, pana la nivelul de 0,85 lei/unitate. Avand in vedere aceasta cotatie, FP are o capitalizare de 9 miliarde lei.

Sursa foto: Shutterstock