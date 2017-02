“2017 va fi un an complicat, in care nu stim la ce sa ne asteptam, cu multe suisuri si coborasuri. Putem avea o cotitura buna sau nu, este imposibil de prevazut. La finalul lui 2016 aveam un guvern legitim, cu un program de guvernare cu masuri mai bune si mai putin bune, nu se astepta nimeni sa vada sute de mii de oameni in strada. Speram ca pana la finalul anului sa ne asezam pe un fagas mai bun”, spune Horia Gusta.

Acesta a explicat ca Certinvest mizeaza pe cateva directii importante anul acesta:

- investitiile alternative – unde este asteptata cu interes legea in domeniu, care este finalizata de la jumatatea anului trecut si trebuie aprobata de parlament.

- portofoliile administrate individual – peste 250 de clienti in acest moment

- zona de online – unde se lucreaza la modificarea platformei, pentru adaptarea la cerintele internetului si nevoile utilizatorilor.

In ceea ce priveste comportamentul clientilor, directorul Certinvest se asteapta ca din ce in ce mai multi investitori sa migreze dinspre fondurile cu venituri fixe spre cele de actiuni.

“Oamenii inca nu au curaj sa treaca in aceasta zona, care poate genera intr-o zi randamente cat cele cu venit fix intr-un an. Pe zona de portofolii individuale, situatia este relative similara: 75% dintre client isi doresc plasamente in instrumente cu venit fix, 25% diversificate si maxim 5% actiuni. Procentul la diversificate este putin mai mare fata de fonduri datorita interactiunii directe cu clientul”, explica Gusta.

Fondurile alternative, oportunitati de diversificare

Daca pana acum abordarea ASF fata de fondurile alternative a fost una precauta, cu limite la maxim 500 de investitori, noua leg e ar trebui sa ofere mai multe oportunitati.

Certinvest are si in acest moment fonduri inchise alternative in portofoliu, insa legislatia asteptata va oferi o mai mare larghete pentru investitorii care vor sa isi assume riscuri. “In Ungaria sau Austria, de exemplu, cele mai multe fonduri sunt alternative, nu predomina cele deschise, cum se intampla la noi. Cred ca vor fi o alternativa interesanta pentru clientii care isi doresc diversificare”.

“Suntem departe de a fi piata emergenta”

Horia Gusta crede ca piata locala mai are multe etape de parcurs pana la a fi cu adevarat emergenta. “Ne cramponam in criterii si bariere, dar nu rezolvam nimic. Am depasit cativa parametri, dar nu suntem acolo. Miza este pe companiile private. Statul are multe alte probleme decat sa listeze si nu cred ca aceasta este solutia pentru dezmortirea pietei de capital. Sunt multe companii interesante care pot fi aduse pe bursa, dar trebuie sa rezolvam problemele legate de credibilitate, cunoasterea autoritatilor si intelegere a regulilor si avantajelor”, a mai spus Gusta.

Acesta spera ca 2017 sa fie un an de acumulare, in care lucrurile sa se aseze pe un fagas normal, si recomanda investitorilor sa diversifice portofoliile.