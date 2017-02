Toia si-a inceput cariera in piata de capital cu aproape 20 de ani in urma. In perioada 1997 – 2014 a activat in cadrul Comisiei Nationale pentru Valori Mobiliare (CNVM) si Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) unde a coordonat, din pozitia de director, directiile de Autorizare - Reglementare si Autorizare - Supraveghere.

Radu Toia este din decembrie 2015 director executiv al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), iar din ianuarie 2016 ocupa pozitia de administrator independent al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Toia a ocupat si functia de vicepresedinte executiv al SIF Transilvania in perioada iunie 2014 – iulie 2015.

Incepand din aprilie 2016, ca membru in Colegiul de Coordonare al SAL-Fin din partea AAF, a participat la infiintarea si dezvoltarea entitatii de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar.

Sursa foto: Agerpres