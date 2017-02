Guvernul tehnocrat a reusit sa reuneasca profesionisti din toate colturile lumii, cu studii si joburi de top, intorsi in tara pentru doar un an si cu misiunea clara de a isi pune experienta si know-how-ul la bataie. Daniel Farmache este unul dintre acestia. Povesteste entuziast despre tot ce a invatat in cancelaria premierului si la Ministerul Muncii, este optimist si crede ca societatea romaneasca trece prin schimbari fundamentale. Desi astazi are un job visat de multi tineri romani la una dintre cele mai puternice institutii financiare din lume, s-ar intoarce oricand in Romania, sa lucreze cu oameni cu viziune si in proiecte provocatoare. Daniel a povestit intr-un interviu acordat wall-street.ro experientele sale din anul petrecut in guvern si care au fost cele mai importante lectii.

Daniel Farmache a absolvit una dintre cele mai bune scoli de finante (University of Reading, ICMA Centre), are un MBA la London Business School si, inainte sa vina in Guvern, semnase un contract cu Citigroup, companie unde lucrase anterior in Romania. Tinand cont ca vine dintr-o familie cu background in finante, tatal lui fiind presedintele si directorul general al Bursei de Valori Bucuresti timp de multi ani, decizia de a intra in guvernul tehnocrat a parut surprinzatoare, la acel moment.

Dragos Pislaru, consilier de stat pe probleme economice al premierului la acel moment (ianuarie 2016), l-a convins pe Daniel la un eveniment. Dupa un scurt discurs, acesta a invitat membrii audientei la o consultare la Guvern. Desi era relativ sceptic invitatiilor in masa, a considerat de buna-credinta sa mearga.

“Ne-a vorbit in detaliu, generos, despre ce planuia sa faca. Pentru mine sunau extraordinar fondarea agentiei de investitii straine (viitoarea InvestRomania), imbunatatirea guvernantei corporative a companiilor de stat si crearea politicii publice de participatii ale statului in economie. La final, ne-a rugat pe fiecare sa spunem cum il putem ajuta. Unii i-au oferit idei de politici publice, altii i-au dat lucruri de citit. Cand a ajuns la mine, n-am stat prea mult pe ganduri, i-am spus la ce ma pricep si i-am spus ca sunt dispus sa imi pun cateva luni in slujba acestor cauze – imi scurtez MBA-ul cu un trimestru si renunt la lunile de vacanta inainte sa incep in investment banking la Londra in august. A fost impresionat si a spus ca in cazul asta ar trebui sa vin consilier la Cancelaria Prim-ministrului”, povesteste Daniel, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Daniel a luat decizia pe loc, dupa o scurta discutie cu Dragos Pislaru, la finalul consultarii cu grupul. Spune ca la baza acesteia au stat atat motive care tineau de increderea pe care Pislaru i-a inspirat-o, cat si argumente personale.

A fost impresionat de modestia si responsabilitatea pe care viitorul sau sef o arata, dar si de faptul ca si acesta revenise in tara dupa studii in strainatate, din convingerea ca era dator sa replateasca sansele primite.

“Credea, ca si mine, in teoria punctului critic a lui Malcolm Gladwell, cum ca daca o masa critica de oameni buni se implica, schimbarea capata puterea bulgarelui de zapada la vale. La un moment dat, ministrul comunicatiilor a intrat si ne-a spus ca rezervase sala, dar Dragos l-a rugat sa mai astepte pana termina discutia cu noi”, mai spune Daniel.

Motivele personale tineau, insa, de faptul ca avea o sansa de a duce la un alt nivel ceea ce incepuse pe alte fronturi. De exemplu, la London Business School era presedintele clubului de Business & Government, unde cauta solutii pentru ca mediul de afaceri sa performeze in folosul societatii. De asemenea, de 5 ani era implicat in CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani), in care coaliza oameni dornici de implicare care sa ofere idei de politici publice. Organizase si prima editia a ”SMART Internships”, stagii la Guvern pe modelul White House Fellows. Iar din zona de banking intelesese minusurile companiilor de stat ."Guvernul tehnocrat era mediul propice pentru implicare”.

Asa ca a decis foarte repede si, din fericire, cei de la Citigroup au inteles ca era genul de invitatie care nu se refuza si ca era o chestiune de datorie, asa ca a agreat cu ei sa amane inceperea contractului de debut pentru ianuarie 2017, fata de august 2016.

O experienta unica si multe lucururi invatate

Daniel povesteste ca s-a simtit in largul sau, inca din prima zi la Cancelaria primului-ministru, fiind stapan pe temele din portofoliul economic, facand parte dintr-o echipa de oameni pregatiti si pe care ii cunostea. La Ministerul Muncii a fost initial consilier al ministrului, apoi directorul sau de cabinet.

“Initial, am ezitat sa il urmez pe Dragos cand a fost numit ministru. Nu eram un expert pe munca, familie, protectie sociala sau persoane varstnice si mi-era teama de impostura – eu insumi aveam pretentii mari de la oameni in pozitii importante. El, insa, a insistat sa vin pentru ceea ce puteam face pe management general de organizatii, exact aria pentru care ma pregatisem la MBA. Vreo luna si ceva am pus intrebari in continuu, abtinandu-ma de la a emite judecati sau a oferi solutii fara sa inteleg bine problemele. Asa mi se parea ca e responsabil, ca nou-intrat. Asta mi-a castigat respectul oamenilor mai vechi din minister, care fusesera obisnuiti cu un alt stil de subordonare, iar acum incepeau sa fie pusi in valoare”, povesteste Daniel Farmache.

La inceput, s-a concentrat pe lucruri familiare, precum numerele sau finantele, asa ca a preluat tematica salarizarii bugetarilor. Asa a constatat ca politicile publice pentru una dintre cele mai mari cheltuieli bugetare se faceau fara sa existe o baza de date si a inceput sa adune date salariale ale angajatilor din invatamant si sanatate si a venit cu modificari legislative care rezolvau unele probleme vechi de ani de zile. “Lucrand in premiera cu ministerul finantelor, am pus bazele unui nou mod de calcul al impactului bugetar al salariilor: angajat cu angajat, cu modele financiare precise, evitand estimari care generau o marja de eroare uriasa”.

Pe masura ce echipa de consilieri a crescut, a fost numit director de cabinet. Desi cel mai tanar, coordona o echipa de 9 oameni si era principala interfata a ministrului cu ministerul.

A fost o experienta de a scoate maximul din echipa, de a da pase de gol, de a media frictiunile cu restul ministerului. Pe final, expunerea a fost si mai mare: consultari cu prim-ministrul, negocieri cu confederatiile sindicale si patronale, gestionarea de elemente sensibile de comunicare. O experienta pentru care nu pot fi decat recunoscator si la asteptarile careia sper ca m-am ridicat. Daniel Farmache

Cel mai mare soc avut in primele zile a fost increderea totala acordata de Dragos Pislaru. “Mi-a aratat ca nu are nimic de ascuns. In prima zi, aveam discutii sensibile cu un conducator de institutie publica. In a doua, eram deja in intalnire cu ministrul finantelor”.

Experienta in guvernul tehnocrat a fost, cu siguranta, unica si extrem de complexa. Lectiile invatate au fost multe, insa Daniel se rezuma la doua importante. Prima a fost ca un bun profesionist nu se plange de client. Povesteste ca atunci cand s-a mutat la minister, a fost prevenit ca oamenii sunt rezistenti la schimbare, demotivati si ca nu are rost sa isi iroseasca timpul si pregatirea acolo.

“In primul rand, trebuie sa intelegem de ce oamenii rezista la schimbare. La Munca se schimbasera 13 ministri in ultimii 10 ani. Anual, functionarii publici se vad nevoiti sa arunce la gunoi stradania pe ultimele 9 luni, sa se adapteze la noul stil de management, sa lucreze intr-un ritm alert, pentru ca dupa inca 9 luni sa o ia de la capat. Cum sa nu dezvolti reflexul rezistentei la schimbare? In al doilea rand, oricui ii este simplu sa faca performanta cu oameni foarte bine platiti sau cu absolventi de super-scoli. Oricine poate sa antreneze Barcelona si sa castige. Provocarea e sa o faci cu Leicester City – sau cu Viitorul Constanta”, explica tanarul bancher.

A doua lectie invatata a fost despre responsabilitatea de a scoate maximul din fiecare om. Fusese, de asemenea, prevenit si ca la Minister era plin de interese oculte. Si, chiar daca poate nu lipsesc cu desavarsire, el a ales sa vada o multime de oameni bine-intentionati, capabili, dar prost intelesi si sub-folositi.

“La un moment dat, mi s-a spus ca o anume persoana din minister este aservita politic impotriva guvernului. Aceasta persoana imi propusese in repetate randuri anumite masuri pe zona sa, pe care, atentionat fiind, le-am privit sceptic, cu atat mai mult cu cat ar fi contravenit presupuselor interese partinice. La o analiza mai atenta, am constatat insa ca argumentele ”tin apa” si i-am propus ministrului sa adopte masura. A facut-o si a fost un succes public. Insa cea mai mare surpriza a fost sa constat cat de satisfacuta era persoana care a avut ideea originala, in ciuda oricarui alt interes. Oamenii vor, la sfarsitul zilei, sa faca treaba buna si sa fie multumiti de munca lor. N-am putut sa nu ma intreb: cum ar arata Romania daca am scoate maximul din fiecare in loc sa ne anulam reciproc?”, se intreaba Daniel.

Chiar daca, la prima vedere, nu se vad prea multe asemanari intre munca in piata financiara si cea in administratia publica, sunt mai multe decat ne putem imagina. Astfel, ambele sunt ”multi-stakeholder environments”, au reguli stricte, dar necesare. “In plus, ambele tipuri de organizatii sunt politice. Si, glumind, ambele sunt privite cu neincredere de societate, desi au o mare putere de a face bine”.

Studiile si experientele profesionale in afara granitelor au avut un rol important si s-au reflectat in eforturile depuse la cancelarie si apoi la minister. In primul rand, pentru ca in Anglia si SUA a vazut standardele de calitate spre care trebuie sa tindem, un alt nivel de rigoare profesionala sau cultura de lucru. In timp ce, remarca el, in Romania suntem inca foarte aproape de modul de lucru clasic “merge si asa”.

In acelasi timp, experienta de afara ii pune in perspectiva problemele Romaniei si il face sa fie optimist.

“Nici in strainatate nu e totul perfect. Noi ignoram ca Romania are doar un sfert de secol de democratie, pe cand tarile dezvoltate o exerseaza de sute de ani. Romania este doar un adolescent. Vrem sa avem tot ce are un adult, ne suparam ca nu suntem inca acolo, dar nu putem sa ardem etape. Toate la timpul lor”.

Regrete si planuri de viitor

Cele mai mari regrete se leaga de faptul ca si-ar fi dorit sa petreaca mai mult timp cu oamenii in folosul carora lucra, precum familiile marginalizate sau fiecare persoana fara loc de munca. Daniel crede ca fiecare are o poveste si ca atunci cand vorbesti cu ei vezi mai clar lucrurile pentru care merita sa lupti.

De asemenea, regreta ca nu a putut sta mai mult de vorba cu oamenii din minister si agentii.

“Sunt parintii, unchii si verisorii fiecaruia, pe care deseori ii facem vinovati de directia in care merge tara. Se lovesc ei insisi de prea multe probleme. De multe ori, abia asteapta sa fie intrebati ce se poate face mai bine, doar ca si-au pierdut speranta ca va mai interesa pe cineva”, explica Farmache.

Nu in ultimul rand, regreta ca o parte din presa a dezinformat publicul in ceea ce priveste lucrurile realizate.

Daca ar putea da timpul inapoi, Daniel spune ca ar avea grija ca echipa din care facea parte sa isi propuna mai putine obiective si s-ar adapta mai usor la modul de lucru al administratiei publice. “Mi-a luat ceva pana sa inteleg ca lucrurile importante nu se comunica pe mail, ca in privat, ci pe hartie, sub semnatura”.

Nu spune nu scenariului de a se intoarce in Romania, insa ar avea nevoie de o provocare care sa il inspire si sa ii puna in valoare experienta de pana acum. Si, foarte important, propunerea ar trebui sa vina de la oameni cu viziune, caracter si competenta, care sa prezinte incredere.

Pama atunci insa, este tot in mijlocul schimbarii in tari emergente, doar ca din zona de investment banking. Face parte dintr-o echipa foarte bine cotata din Europa Centrala si de Est, Orientul Mijlociu si Africa si deruleaza cele mai importante M&A-uri si IPO-uri din regiune.

In ceea ce priveste viitorul Romaniei, este optimist si plin de speranta. “Evenimentele recente imi arata ca fibra societatii s-a schimbat – apare cetateanul implicat. Dar avem nevoie mai mult ca oricand sa empatizam si cu oamenii cu care nu suntem de acord. Altfel, riscam falii greu de inchis”, conchide Daniel Farmache.

Sursa foto: Profil Facebook