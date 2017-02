Producatorul de energie Hidroelectrica pregateste investitii de 1,1 miliarde euro in urmatorii cinci ani, in modernizari, retehnologizari si constructia de hidrocentrale noi, a declarat directorul general al companiei, Ovidiu Agliceru, care sustine ca sunt hidrocentrale noi finalizate de companie, dar care nu pot fi puse in functiune din cauza ca Ministerul Mediului a cerut refacerea documentatiei.

"Acesta este planul de investitii: 300 milioane euro in retehnolgizari, 300 milioane euro in modernizari, care inseamna reparatii, avem contractul cadru cu Hidroservul, la aceasta cifra se ridica. Dupa aceea, e vorba de vreo 250 milioane euro in terminarea investitiilor in centrale noi: Bretea, Rastolnita, Racovita, Siriu-Surduc”, a spus Agliceru, in cadrul unui eveniment pe teme energetice.

In cazul hiodrocentralei Rastolnita, care este finalizata, Ministerul Mediului nu a avizat documentatia de expropriere.

”Acum zece luni ne-a returnat-o pentru ca a spus ca a durat mai mult de sase luni de la ultima reevaluare. Am facut reevaluarea, ne-am prezentat cu ea si acum ne-a spus ca Parcul Calimani s-a suprapus peste suprafetele care trebuie expropriate. Care sigur ca nu vor determina o deschidere, ci, din contra, o restrangere a drepturilor de exploatare a Hidroelectrica”, a afirmat Agliceru.

In ceea ce priveste hidrocentrala Bretea, si aceasta este finalizata, dar ”urmeaza sa fie pusa in functiune cand Enel intelege sa ne lase sa evacuam puterea pe linia pe care am construit-o”, afira mentionat seful Hidroelectrica.

O alta investitie, de 68 milioane euro, este hidrocentrala Bumbesti Livezeni, care in trei ani va fi pusa in functiune.

Hidroelectrica s-a aflat in insolventa din 20 iunie 2012 pana in 21 iunie 2016, insa in doua faze, pentru ca in perioada iunie 2013 – februarie 2014 a iesit din procedura judiciara.

Producatorul de energie are 3.300 de salariati, fata de 5.239 salariati la momentul intrarii in insolventa.

Sursa foto: Shutterstock