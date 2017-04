Atragerea companiilor private pe bursa a fost intotdeauna o provocare a tuturor actorilor pietei. Daca listarile de stat sunt conditionate de o decizie politica, la privati este nevoie de o implicare comuna, de informare, educare si chiar de o oferta interesanta dinspre bursa. Stere Farmache, fost director general si presedinte al Bursei de Valori Bucuresti si actual membru in directoratul Fondului Roman de Contragarantare, a fost invitatul de astazi al emisiunii Profesionistii in Investitii.

“CEO-ul unei companii trebuie sa cunoasca business-ul, serviciul sau produsul oferit si trebuie sa aiba viziune. Cred ca este esential ca CFO-ul unei companii sa cunoasca, teoretic si practic, mecanismele de finantare, avantajele si dezavantajele si sa inteleaga piata de capital. Oamenii se mai uita si la piata si se intreaba daca vor putea sa acceseze finantare. Nu exista un raspuns corect, dar cred ca piata ar trebui sa vina cu o oferta si sa convinga companiile ca exista interes”, a declarat Farmache.

Astfel, acesta crede ca un exercitiu foarte interesant ar fi daca Bursa de Valori Bucuresti ar culege informatii si opinii de la oameni din piata, fonduri de investitii, societati de brokeraj privind sectoarele si companiile care ar fi interesante pe bursa. In acest fel, emitentul ar vedea ca exista interes. “Listarea este cam one way ticket. Managerii au nevoie de convingeri ca bursa poate sa ii gazduiasca, ar da un plus de curaj si incredere”, a mai spus Farmache.