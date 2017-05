Dorel Goia, principalul actionar al Teraplast si unul dintre fondatorii Bancii Transilvania, spune nu vrea in prezent sa renunte la procesatorul de PVC, mai ales in conditiile in care valoarea de piata a companiei abia a revenit la nivelul din 2008 – atunci cand s-a listat pe Bursa de Valori Bucuresti.

“Orice lucru este de vanzare la un moment dat, dar acum nu pot spune ca ma gandesc sa vand Teraplast. Compania poate sa creasca mult mai mult fata de unde este in momentul de fata. Pe bursa suntem evaluati la 65-70 mil. euro… la 130-150 milioane de euro mai putem discuta”, a raspuns Goia unei intrebari cu privire la momentul cand ar vrea sa faca un exit de la procesatorul de PVC Teraplast Bistrita (TRP).

Teraplast s-a listat pe Bursa de Valori Bucuresti in 2008, chiar inainte de prabusirea pietelor financiare globale. La momentul listarii, compania din Bistrita era evaluata la 247 mil. lei (66 mil. euro la cursul mediu al BNR din 2008), in vreme ce in prezent Teraplast are o capitalizare de 307 mil. lei (67 mil. euro), reusind astfel sa revina la nivelul pre-criza, in special datorita triplarii valorii actiunilor in anul 2015.

Cititi mai mult in Wall-Street PRO

Sursa foto: Shutterstock