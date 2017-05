Sistemul financiar clasic, asa cum il stim, este in plin proces de transformare, chiar daca aceasta tendinta nu este intens mediatizata si in ciuda faptului ca actorii pietei nu vor sa accepte, considera Mihai Vasiliu, project manager Trading Educators, trader si trainer in acest domeniu. Invitat la emisiunea Profesionistii in Investitii, acesta a vorbit despre migrarea banilor si despre noile tendinte care se remarca pe pietele financiare internationale.