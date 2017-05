Statul a cerut la inceputul acestei saptamani dividende suplimentare la Romgaz si Transgaz, doua dintre cele mai profitabile companii pe care le are in portofoliu, masura care va scoate din rezervele acestora sume considerabile ce vor fi ulterior distribuite actionarilor. Per ansamblu, cele noua companii de stat listate pe bursa au cash si investitii usor lichidabile ce depasesc 10 mld. lei, bani care ar putea sa fie pusi la bataie in perioada urmatoare pentru dividende suplimentare.

Transgaz a anuntat marti ca in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) programata pe data de 19 iunie actionarii vor decide daca vor fi distribuite, sub forma de dividend, sumele existente in contabilitate la categoria “alte rezerve” si “rezultatul reportat” la sfaristul anului 2016. Compania nu a anuntat valoarea exacta a distributiei, insa in bilantul Transgaz valoarea rezultatului reportat si a sectiunii “alte rezerve” ajung la un total de 3,35 mld. lei.

“Nu trebuie sa trecem cu vederea faptul ca aprobarea dividendelor in AGA nu depinde de existenta banilor pentru a le plati. Exista, teoretic, posibilitatea de a se aproba dividende pentru plata carora sa fie contractate credite ulterior. E o situatie care s-a intamplat la mai multe companii petroliere mari din lume, care s-au imprumutat pentru a putea acorda in continuare dividende mari chiar si dupa ce pretul petrolului a scazut considerabil. Totusi, nu ne asteptam ca Guvernul roman sa aiba o abordare similara”, mentioneaza Marius Pandele, analist in cadrul casei de brokeraj Prime Transaction.

Transgaz are numerar si investitii de 1,34 mld. lei. Excluzand din aceasta suma dividendele aprobate deja, compania ar putea sa acorde din distributia intregului numerar un dividend de 67,48 lei/actiune (randament 15,1% la preturile de marti, 30 martie).

Potrivit prevederilor legale, companiile pot distribui dividende, pe langa profitul net realizat in anul anterior, si din rezultatul reportat sau de la pozitia “Alte rezerve” din bilant. In cazul profiturilor trecute prin decizia AGA la categoria “Alte rezerve”, conditia este ca profitul sa nu fi provenit din facilitati fiscale.

“Pe primul loc in topul randamentelor potentiale este Nuclearelectrica, producatorul de energie electrica avand depozite bancare foarte mari, de aproape 1,4 miliarde de lei, la o capitalizare de doar 2,09 miliarde de lei. Profitul reportat este la randul sau foarte mare, mult peste capitalizarea actuala a companiei. Luand in calcul si dividendele aprobate, compania ar avea potentialul sa acorde un dividend suplimentar cu un randament de aproape 75%, raportat la pretul de inchidere din 24 mai”, spun analistii Prime Transaction.



Rezultat reportat

Alte Rezerve Numerar si investitii Randament dividende din rezerve* Randament dividende din numerar** Nuclearelectrica 4.607 0 1.661 194,9% 74,8% Transelectrica 1.686 56,9 977 72,8% 35% IAR Brasov 14,9 19,6 44,8 26,1% 26,1%

Sursa date: Companiile, calcule Prime Transaction

Sumele din tabel sunt exprimate in milioane lei, iar randamentele sunt calculate la pretul actiunii din data de 24 mai 2017

*A fost luat in calcul rezultatul reportat si pozitia „Alte rezerve” din bilant.

**Din numerar si investitii au fost scazute dividendele aprobate deja, care urmeaza sa fie platite in perioada urmatoare.

