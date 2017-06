Termenul limita de depunere a ofertelor angajante pentru vanzarea pachetelor de active ale combinatului Oltchim, aflat in insolventa, a fost prelungit pana in 6 iulie, arata un raport transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti.

In luna martie, termenul limita de depunere a ofertelor angajante pentru vanzarea activelor Oltchim a fost prelungit cu trei luni, pana la 26 iunie, motivul invocat atunci fiind ca s-ar fi primit solicitari de la firme interesate, scrie News.ro.

Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Rominsolv SPRL si BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar. In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe bucati, prin noua pachete de active.

Compania a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,68 milioane euro, in crestere cu 76% fata de perioada similara a anului trecut, si o cifra de afaceri de 49,06 milioane euro, mai mare cu 30% comparativ cu primele trei luni ale anului trecut. Ultimul an in care Oltchim a inregistrat profit din activitatea curenta a fost 2006.