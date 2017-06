Administratorii Patria Bank (BCC) au convocat o Adunare Generala a Actionarilor (AGA) in urma careia vor sa reduca cu 40% capitalul social al bancii in scopul acoperirii pierderilor acumulate de banca in anii anteriori. Actiunile Patria scadeau cu 5% pe Bursa de Valori Bucuresti la scurt timp dupa acest anunt.