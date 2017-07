"Societatea energetica Electrica doreste sa informeze actionarii ca in data de 14 iulie 2017 a incheiat un memorandum de intelegere cu Fondul Proprietatea in vederea achizitionarii participatiilor pe care Fondul le detine in filialele Electrica, respectiv SDEE Distributie Muntenia Nord, SDEE Distributie Transilvania Sud, SDEE Distributie Transilvania Nord si Electrica Furnizare. Valoarea agregata a tranzactiei va fi in cuantum de 752.031.841 lei", arata un comunicat al Electrica, transmis vineri seara Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit News.ro.

Partile intentioneaza sa semneze documentatia contractuala aferenta tranzactiei preconizate dupa obtinerea aprobarilor necesare corporative si din partea actionarilor, la nivelul Electrica si al filialelor, pana in data de 31 octombrie.

"Actiunile vor fi dobandite de Electrica impreuna cu toate drepturile atasate acestora in conformitate cu legislatia aplicabila, incluzand dreptul de a primi dividende, cu exceptia dividendelor aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2016, care raman a fi incasate de Fond, astfel cum a fost deja aprobat in Adunarile Generale ale Actionarilor Filialelor din data de 17 mai 2017", se specifica in comunicat.

Grupul Electrica a inregistrat in trimestrul I al acestui an o pierdere de 51 milioane lei, comparativ cu un profit net de 142 milioane lei in perioada similara a anului trecut. Electrica a obtinut venituri operationale de 1,44 miliarde lei, in scadere cu 5% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Totodata, compania a distribuit 4,6 TWh de energie electrica, in crestere cu 4%, la 3,68 milioane de utilizatori.

Grupul Electrica are 3,68 milioane de clienti si a distribuit aproximativ 17,5 TWh de electricitate in 2016, in crestere cu 2,6% fata de 2015. In urma listarii companiei la bursa, in 2014, statul nu mai este actionar majoritar, iar in consiliul de administratie mai detine doar trei din sapte locuri. Totusi, statul, prin Ministerul Energiei, ramane cel mai mare actionar, cu o detinere de 48,78%. Electrica are in prezent o valoare de piata de 4,75 miliarde lei (1,05 miliarde euro).

