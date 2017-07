Teraplast a finalizat inregistrarea majorarii de capital cu suma de 29 mil. lei, prin emisiunea a 290,4 mil. actiuni noi. Dupa distributia actiunilor gratuite catre actionari, titlurile producatorului de materiale de constructii au ajuns sa genereze un randament de peste 27% in mai putin de trei saptamani, cel mai mare castig inregistrat luna aceasta pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Toate actiunile noi emise de Teraplast au fost alocate actionarilor existenti la data de 18 iulie, acestia primind o actiune noua pentru fiecare 1,95 detinute. Valoarea actiunii TRP a scazut luni cu 33,3% pe bursa, in ziua majorarii de capital, insa corectia a fost mai mica decat valoarea care trebuia sa rezulte matematic ca urmare a operatiunii.

Per ansamblu, Teraplast a generat un randament de 27,7% luna aceasta pentru investitori, luand in calcul evolutia de pe bursa dar si actiunile gratuite distribuite.

A doua cea mai performanta actiune din iulie este Oltchim Ramnicu-Valcea (OLT), care a crescut cu 26,7% dupa anuntul potrivit caruia au fost depuse opt oferte pentru cumpararea activelor si dupa ce administratorul special a mentionat ca in cel mult doua luni am putea avea o decizie privind castigatorul licitatiei.

BET, principalul indice al Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 5,2% in iulie, in vreme ce BET Plus, indicele care urmareste evolutia intregii piete, a castigat 5,4%.

Evolutiile si randamentele mentionate in articol au fost calculate in functie de cotatiile inregistrate pe BVB miercuri, la ora 16:00.



Foto: Compania