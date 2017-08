Dupa patru ani de mandat, viitorul lui Ludwik Sobolewski la conducerea Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a intat sub semnul intrebarii, in conditiile in care cei opt membri din Consiliul Bursei nu reusesc sa ia o decizie comuna, iar avizul celui de-al noualea membru – care ar putea inclina balanta intr-o anumita directie, se afla in mana ASF. Polonezul se poate lauda cu faptul ca a reusit sa aduca primele companii private pe BVB dupa o seceta de opt ani, insa restul cifrelor nu il ajuta prea mult pe omul care initial a fost privit ca un ‘salvator’ al pietei de capital romanesti.

Mandatul de director general pe care Ludwik Sobolewski il detine expira pe 21 august, data pana la care membrii Consiliului BVB ar trebui sa ia o decizie cu privire la continuarea sau incheierea acestuia.

Sobolewski este in continuare sustinut de reprezentantii bancilor si ai institutiilor internationale din Consiliu (Lucian Anghel – BCR, Valerian Ionescu – BCR, Gabriela Ionescu – BRD, Otto Naegeli – CME Clearing Europe), insa pare sa fi pierdut sustinerea reprezentantilor caselor de brokeraj independente romanesti (Robert-Cosmin Pana – Swiss Capital, Dan Paul – Asociatia Brokerilor/Finaco Securities, Octavian Molnar – IFB Finwest, Gabriel Marica – SSIF Romintrade).

Potrivit unor surse din piata, Consiliul Bursei a avut mai multe sedinte in care urma sa se discute mandatul lui Sobolewski, insa acestea nu au avut loc din lipsa de cvorum cauzata de absenta membrilor care nu il mai sustin pe polonez. De asemenea, o parte din sustinatorii lui Sobolewski cer variante pentru inlocuirea acestuia pe postul de CEO, in cazul in care nu se mai doreste continuarea mandatului, insa pana in prezent nu exista niciun alt contracandidat propus oficial in Consiliul Bursei. Reprezentantii BVB urmau sa aiba o noua sedinta pe aceasta tema atat miercuri, cat si in urmatoarele zile.

In ciuda unor IPO-uri importante, valoarea tranzactiilor de zi cu zi realizate pe Bursa de Valori Bucuresti nu a inregistrat cresteri spectaculoase in timpul mandatului avut de Ludwik Sobolewski. Teoretic, lichiditatea zilnica pe BVB a crescut de la o medie de 7 mil. euro/zi in primul semestru din 2013, la 10,5 mil. euro/zi in primul semestru din 2017, insa avansul este datorat IPO-ului Digi Communications.

De altfel, o privire atenta asupra evolutiei rulajelor din ultimii patru ani arata ca lichiditatea BVB a oscilat mai mereu in jurul valorii de 7-8 mil. euro/zi, exceptia fiind semestrele cand au existat tranzactii majore.

Sursa foto: Agerpres