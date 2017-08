Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat certificatul de inregistrare aferent inregistrarii obligatiunilor emise de societatea de pariuri si jocuri de noroc Superbet Betting&Gaming, in vederea admiterii la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

Superbet este una dintre cele mai mari firme de pariuri din piata locala. Conform datelor de la ministerul Finantelor, anul trecut a raportat un profit net de 27, 1 milioane lei lei si o cifra de afaceri totala de 207 milioane lei. Datoriile raportate pentru 2016 s-au ridicat la 36,5 milioane lei.

In 2015, compania a avut un profit semnificativ mai mic, de 8 milioane de lei, si o cifra de afaceri de 35,5 milioane lei. In acelasi an, datoriile companiei au fost de 23 milioane lei.

Afacerile companiei par sa fi evoluat spectaculos in ultimii 2 ani si jumatate, dupa ce in 2014 cifrele de pe ministerul Finantelor arata afaceri 0 si pierderi de 158 mii lei.

O analiza Keysfin de la inceputul acestui an arata ca veniturile firmelor de pariuri din Romania au crescut de 4 ori in ultimii 7 ani.

Veniturile firmelor de profil a fost in 2010 de 354 milioane de lei. In 2015, cifra a ajuns la 1,4 miliarde de lei, iar datele estimative din 2016 arata ca afacerile din acest sector au trecut de 1,5 miliarde lei. Numarul agentiilor de pariuri sportive a depasit nivelul de 5.000 de unitati, dupa ce in 2015, erau inregistrate oficial 4844 de unitati, conform analizei citate.

Sursa foto: Shutterstock