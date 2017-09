Fondul Proprietatea (FP) a declansat actiuni legale impotriva hotararii actionarilor Hidroelectrica care au aprobat actiunea in justitie impotriva Oanei Truta si, implicit, revocarea acesteia din Consiliul de Supraveghere al producatorului de energie.

"Fondul Proprietatea isi exprima indignarea totala fata de eliminarea Oanei Truta (n.red. reprezentantul FP in board-ul Hidroelectrica) din Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica la data de 31 august 2017 si considera ca actiunile intreprinse de Ministerul Energiei sunt nefondate si abuzive", mentioneaza reprezentantii Fondul Proprietatea intr-un comunicat oficial.

Acestia mentioneaza ca propunerea Ministerului Energiei nu include motivatia pentru initierea procedurii judiciare impotriva Oanei Truta. "De asemenea, Ministerul si Hidroelectrica au ignorat dreptul legal la informare, blocand accesul Fondului Proprietatea la documentatia AGA. Fondul Proprietatea considera ca aceste actiuni reprezinta represalii din partea Ministerului Energiei pentru a inlatura un membru al Consiliului de Supraveghere care, prin exercitarea atributiilor sale legale, de administrare, s-a opus actiunilor anumitormembri ai organelor societare care au amenintat implementarea principiilor de guvernanta corporativa in Hidroelectrica", mai spun reprezentantii Fondului, care subliniaza ca Oana Truta s-a opus numarului tot mai mare de actiuni ce incalca legislatia privind guvernanta corporativa, care au fost luate de Ministerul Energiei in cadrul Hidroelectrica de la inceputul anului.

In opinia Fondului Proprietatea, Ministerul Energiei ar trebui sa se concentreze asupra crearii unui climat in care toate partile implicate sa poata contribui la indeplinirea prioritatilor Hidroelectrica, in loc sa adopte decizii abuzive.