Agentia FTSE Russell nu a promovat Romania pe lista pietelor emergente, masura in buna parte deja anticipata in piata, valoarea scazuta a tranzactiilor care se fac pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ramanand principala problema a pietei de capital locala.

Reprezentantii bursei au remarcat in acest an cresteri semnificative ale lichiditatii lunare si trimestriale, insa acestea nu au contat pentru FTSE, care este mai degraba interesata de tranzactiile de zi cu zi care se realizeaza in piata.

Recordurile de lichiditate aduse in discutie de oficialii bursei au fost in buna parte varfuri de moment, generate de inregistrarea unor tranzactii unice si de mari dimensiuni, precum listarea Digi Communications (tranzactie de 944 mil. lei) sau oferta de cumparare realizata de Fondul Proprietatea (337 mil. lei).

Rulajul mediu zilnic al BVB in primul semestru a fost de 10,5 mil. euro/zi (inclusiv oferte publice), cel mai mare din ultimii trei ani, dar in continuare sub nivelul de 12,1 mil. euro/zi din a doua jumatate a anului 2013, cand IPO-ul Romgaz a propulsat lichiditatea.

FTSE a inclus in septembrie 2016 Romania pe lista scurta a pietelor care ar putea sa fie promovate la statutul “emerging”, mentionand ca problema pietei romanesti ramane cea a lichiditatii. Agentia britanica nu detaliaza exact cerintele de lichiditate, mentionand doar necesitatea “unei lichiditati suficiente la nivel de piata pentru a sustine investitii globale considerabile”. Potrivit BVB, indeplinirea criteriului presupune un "anumit numar de companii mari, din perspectiva valorii de piata si a actiunilor disponibile spre vanzare, care sa inregistreze valori de tranzactionare ridicate".

O imagine mai buna a criteriilor pe care o piata trebuie sa le indeplineasca pentru a obtine statutul “emerging” este oferit de Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Astfel, americanii cer ca o piata emergenta sa aiba cel putin trei companii care, individual, sa aiba o capitalizare de 1,26 mld. dolari (5,18 mld. lei), un free float de 635 mil. dolari (2,5 mld. lei) si o lichiditate anuala relativa la free-float (annual traded value ratio - ATVR) de 15%. Digi nu indeplineste niciunul dintre criterii dupa listare, doar listarea Hidroelectrica avand sanse sa bifeze cerintele MSCI.

Cititi si Listarea Digi nu a rezolvat ecuatia pietei emergente pentru Bursa de Valori Bucuresti



Sursa foto: Agerpres