Sevil Shhaideh, propusa de PSD-ALDE pentru functia de premier, a scris, vineri, pe Facebook, ca are incredere in ea si in cei care o sustin, adaugand ca, intr-un an de guvernare, comentariile rautacioase la adresa sa se vor dovedi false

”Suntem 2.100 de prieteni. Va multumesc pentru sustinere si mesajele de incurajare! Am observat foarte multe comentarii rautacioase fara rost, probabil si voi va intrebati de ce nu le-am sters... Motivele sunt simple: 1) Fiecare are dreptul la replica; 2) Sunt 100% sigura ca, dupa maxim un an de guvernare, acestea se vor dovedi a fi complet false”, a scris Sevil Shhaideh pe Facebook, conform News.ro.

Ea a spus ca este increzatoare ca PSD va reusi sa indeplineasca asteptarile pe care romanii le au de la acest partid. ”Am incredere in mine, am incredere in oamenii care ma sustin si, cel mai important, am incredere ca noul PSD se va ridica la asteptarile tuturor romanilor!”, adauga Shhaideh.

Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Antena 3, ca s-a gandit la Sevil Shhaideh pentru postul de prim-ministru inca de la inceputul campaniei electorale, insa nu i-a comunicat acest lucru. Presedintele PSD a sustinut ca a luat in considerare posibilitatea deoarece stia de existenta Legii 90/2001 care ar putea sa-l impiedice sa ceara functia de prim-ministru pentru el.

Un alt argument a fost colaborarea de 15 ani pe care a avut-o cu Shhaideh in structurile asociative ale administratiei locale. ”Este intre noi o incredere pe care nu o mai poate rupe nimeni, niciodata, pentru nimic. Intre noi n-a fost o relatie de sef-subaltern, ci o relatie de camarazi care muncim din greu zile si nopti”, a spus Dragnea.

