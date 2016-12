"Editorialul este excelent! Doar cu pararea ca Iohannis NU o va desemna pe Sevil Shhaideh ca Prim Ministru nu sunt de acord - chiar daca vointa electoratului valoreaza ZERO pt Dl Klaus ! O va desemna pentru ca e fricos si lacom ( nu are curaj fara "baietii din Sistem" sa duca o batalie politica / si e prea lacom la masini, case, deplasari externe, hoteluri scumpe, decoratii de tinichea samd ca sa le puna in pericol)!", scria Ponta, dand share articolului lui Cristoiu si adaugand ca "vedem peste 1 ora cine a avut dreptate", conform News.ro.

Dupa ce presedintele Iohannis a anuntat ca nu accepta nominalizarea lui Sevil Shhaideh, cerand PSD-ALDE sa faca o noua propunere, Ponta a scris: "UPDATE - a avut dreptate dl Cristoiu- cu tot!!!! Respect si complimente".

Cristoiu a scris un articol critic la adresa presedintelui si a reactiilor sale in diferit situatii, concluzia fiind ca va respinge nominalizarea lui Shhaideh, "fara niciun motiv".

Sursa foto: Mediafax