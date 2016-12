”E dreptul constitutional al presedintelui sa accepte sau sa refuze o propunere, indiferent despre cine este vorba, de aceea eu nu cred ca avem foarte mult de comentat, pentru ca nu s-a intamplat nimic care nu corespunde spiritului si literei Constitutiei. Din acest punct de vedere, prea multe comentarii nu vreau sa fac, dar sigur, argumentele sunt importante. Ar fi extrem de interesant sa aflam de ce a luat aceasta decizie presedintele, dar nu sunt eu cel care poate sa solicite o argumentare sau o explicatie mai detaliata”, a declarat, pentru News.ro, liderul UDMR, conform News.ro.

Totodata, Kelemen a precizat ca s-ar putea sa nu poata fi date aceaste explicatii daca sunt aspecte care tin de prezenta Romaniei in NATO. ”Daca in spatele refuzului exista motive care tin de prezenta noastra in Alianta Nord-Atlantica si tot ce inseamna din acest punct de vedere securizararea informatiilor in cadrul Aliantei”, a aratat Kelemen.

Liderul UDMR a spus ca seful statului nu a facut altceva decat sa ”solicite de la coalitia de guvernare PSD-ALDE o alta propunere”. De asemenea, el a mentionat ca alianta PSD-ALDE va veni cu o alta propunere de premier. ”Ar fi bine sa avem guvern, sa avem buget in luna ianuarie votat in Parlament, dar sunt convins ca cei care fac coalitia de guvernare vor veni cu o alta propunere”, a spus liderul UDMR.

”Depinde de persoana premierului cum vom vota in ceea ce priveste investirea guvernului. (...) Inainte sa semnam o colaborare parlamentara cu coalitia PSD-ALDE am spus ca asteptam nominalizarea. Cand a fost facuta nominalizarea am semnat acel protocol. Si acum lucrurile stau la fel. Votul nostru pentru guvern si pentru programul de guvernare depinde de persoana premierului. Nu pot sa spun ca am semnat un cec in alb sau nu conteaza persoana prim-minstrului”, a spus Kelemen, intrebat cum va vota formatiunea politica pe care o conduce daca PSD va face o alta propunere de premier.

Referitor la o alta propunere, Kelemen a afirmat ca Liviu Dragnea nu se va autopropune. ”Sunt convins ca Liviu Dragnea nu va face o autopropunere, pentru ca stie si el, asa cum stim cu totii foarte bine ca nu va accepta presedintele o astfel de nominalizare.(...) Aici argumentele legale sunt de partea lui Iohannis”, a mai spus liderul UDMR.

